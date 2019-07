God førsteslått og fine beiteforhold

Vekst er et samarbeid mellom Nationen, Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) og Norsk Landbruksrådgiving. Rapportører fra Norsk Landbruksrådgiving leverer tilstandsrapport fra hver sin region en gang i uken, helt fram til innhøsting.

Troms og Finnmark: Fortsatt godt slåttevær

Godt slåttevær i nord, uten den helt store sommervarmen. Indre Troms har riktignok hatt temperaturer over 20 grader de siste ukene. Bøndene melder om bra grasavlinger både i Troms og Finnmark. Nå bør husdyrgjødsla raskt ut for å sikre god gjenvekst, og for å unngå forurensing av fôret – dette gjelder spesielt breispredning. Gjødslingsnivå (nitrogengjødsling) til andreslått vurderes ut ifra engalder og avlingspotensial for andreslåtten.

Fremdeles blomstrer hundekjeksen, og høymola frør seg snart. Det er viktig å tenke plantevern etter slått!

Denne uka starter de første forsiktig med jordbærhøstinga. Kålflua legger fremdeles mye egg, og mye kålmøllarver er å finne. Poteten vokser fint.

Multebærene har knytt seg, og blåbærkart er observert. Flotte forhold i skog og på fjell for turgåere og beitedyr. Midnattssola nytes ennå!

Ingvild Lauvland Høie, NLR Nord-Norge

Nordland: Frodig i Lofoten

En generell kjølig sommer i nord, har gitt fantastiske beiter i utmark.

Lammene har veldig god utvikling, og i nordvendte lier er det godt med urter og frodig beitegras å ta av.

Slåtten er avslutta i Nord, og det meldes om gode avlinger. Det ustabile været førte til at høstingen ble utsatt en uke for de fleste. Ut fra utviklingsstadium på graset vil næringsinnholdet i fôret være noe lavere enn det som er ønskelig. Men her er det mange hensyn å ta. Kjøreskadene ville bli større om høstearbeidet startet på våte arealer, og fôrkvaliteten neppe noe bedre med dårlig konservering. De vanskelige overvintringsforhold i 2017 sliter vi ennå med. Store overvintringsskader førte til glissen eng, og spesielt hundekjeks og høymole har utnyttet dette. Det er behov for en storstilt ugrasbekjempelse i gjenveksten for slik enga har sett ut i år, kan vi ikke ha det !

De siste dagers sommervarme gjør at det er pause i møkk-kjøring, da det sikker blir regn om noen dager. Veksten i potet ligger noe etter normalen, og det samme gjelder grønnsaker. Jordbærhøsten er kommet godt i gang i sørfylke, mens i nord er ikke jordbæra moden. Molter og blåbær er det lite av i år, trolig må en kjølig vår ta skylda for det.

Gustav A. Karlsen, NLR Nord Norge

Trøndelag: Trønderjordbæra er her

Med den kaldeste inngangen på juli i deler av Trøndelag i løpet av de siste 91 år, håper vi at vi har mye godt i vente. Litt økende temperaturer har ført til at trønderjordbæra nå kommer for fullt. Plukkinga er i gang og de spådde temperaturene framover vil gi fart i modninga.

Noen prøvde å bakketørke litt høy i forrige uke, men fikk det travelt mot tampen av helga da det var meldt regn, noe som selvfølgelig kom. Flere prøver nå om lykken er bedre denne uka. Gjenveksten på grasekrene er tjukke og det ligger an til store grasavlinger også til andreslåtten. Kontrastene mellom i år og i fjor sees i de fleste vekster og forskjellene er store.

Det aller meste av kornet har skutt og de siste behandlinger er unnagjort. Lokale nedbørsmengder med vind i forrige uke, var mer enn de tykkeste åkrene tålte og de har nå i beste fall inntatt knestående. Legda vitner om stort avlingspotensial og det blir spennende å følge med på vekst og vær fram mot modning. Til tross for tidlig våronn, har sommerens kjølige temperaturer nå ført til at vi er mer tilbake til normalen med tanke på vekstenes utvikling.

Heldigvis tar også en del bønder noen dagers velfortjent ferie. Fortsatt god sommer!

Håvar Endre Hanger, NLR Trøndelag SA

Møre og Romsdal: Gardbrukaren kjeder seg aldri

Det er forholdsvis rolege tider på grasfronten for dei som ventar på at graset no skal bli klart til andreslått. Men ein gardbrukar kjedar seg aldri, så tida ser ut til å gå til anna arbeid ein ikkje har rukke tidlegare som t.d. skjøtsel av beiteareal, gjerdevedlikehald, gjenleggsetablering og anna førefallande arbeid på garden.

Fleire har og prioritert litt ferietid med familien, noko som og er velanvendt tidsbruk. Kornareala er i skytingsfasen og ser tette og fine ut. Veret har vore fint siste veka med god temperatur, men det er ønskje om noko regn att for å sikre plantetrivsel vidare på den skarpaste jorda. Heldigvis held vi til på Nordvestlandet kor eit slikt ønskje ofte kan oppfyllast og vel så det.

Nina Iren Ugelvik, Landbruk Nordvest

Vestlandet: Søte moreller på vei

Morellene fra Vestlandet er nå på vei ut i butikkene. På grunn av kulden i mai er avlingen lavere enn normalt, noe som gir ekstra store og søte moreller. Jordbærprodusentene har hatt det hektisk i varmen den siste uka, men godt vær gir også godt bærsalg. I neste uke kommer mange bringebærprodusenter i Sogn og Fjordane i gang med plukking på frilandsfelt, så volumet vil øke mye i butikkene nå fremover.

De som har drevet med slått de siste ukene har hatt veldig fine forhold. Nå er det tid for annet arbeid, og kanskje til og med litt ferie. Sauebøndene bruker gjerne tiden i fjellet sammen med sauene. Beiteforholdene sies å være bra i mange områder i år.

Stine Huseby, NLR Vest

Rogaland og Agder: Andreslåtten er i gang

De tidligste er allerede ferdige med andre slått, og det meldes om gode avlinger. Lite nedbør de siste ukene har imidlertid gitt noe redusert tilvekst i gras på sandjord. De store avlingene på førsteslått har gitt mange muligheten til å fornye eng denne sommeren og det er mye nye gjenlegg etter første og andre slått. Det er god vekst spesielt i kålvekster, mens enkelte andre kulturer har hatt ujevn veksthastighet i det kjølige været. Skadedyr i grønnsaksproduksjonene er under kontroll.

Ingrid Møgedal, NLR Rogaland

Østlandet: Optimale vekstforhold

Høstkorn og tidlig sådd vårkorn rundt Oslofjorden er nå i ferd med å gå inn i melkestadiet og avsluttende sprøyting og gjødsling er stort sett utført. Den kjølige forsommeren har gitt nærmest optimale vekstforhold og mange forventer rekordavlinger i år. Men de tette åkrene er også utsatt for legde. Oljevekstene, erter og åkerbønner ser også jevnt over lovende ut. På arealene som ble sådd etter at regnet og kulda kom i mai har dessverre ikke utviklingen vært like god og avlingsutsiktene er dårligere her. Tresketidspunkt ligger ikke an til å bli spesielt tidlig i år, til tross for tidlig såing.

Det meldes om gode grasavlinger så langt, enkelte har nå gjort unna 2. slåtten under fine forhold. Mange har måttet gjøre en ekstra innsats for å bekjempe høymola denne sesongen.

Svein Ivar Ånestad, NLR Østafjells

Fjellregionen: Svært bra grasavlinger

I Nord-Østerdalen er situasjonen selvsagt en helt annen enn for ett år siden. Det meste av førsteslåtten er berget, og grasavlingene er bra, til dels svært bra. Slåtten har snart vart i en måned fra de første startet før St.hans til de som avslutter i disse dager. Gjennomgangstonen er at det er avlinger over normalen og det er stadig tilbakemeldinger om fôr til salgs, enten på rot eller som rundballer. Fortsettelsen lover også bra og gjenveksten er godt i gang. Temperaturen har svingt fra nær minusgrader til opp mot +30 grader. Nå begynner det å bli tørt på de letteste jordartene og mange håper på litt regn for å hindre vekststopp. Mange ønsker å redusere noe på overgjødslinga etter førsteslåtten, da de er usikker på hvordan fôrmarkedet vil bli til vinters.

For potetprodusentene er situasjonen bedre for de lengst nord i dalføret enn de lenger sør. Det meste av potetene ble satt i løpet av mai og disse er nå i god vekst.

Det som finnes av kornareal i vårt område står også bra. De fleste fikk gjort våronna i første halvdel av mai og det vises på mange fine bygg åkere nå.

For beitedyra er det også en langt mer behagelig situasjon i år i forhold til tørkesommeren i fjor. Det er godt beite i alle høydelag og det lover bra for gode vekter til høsten. Når vi i tillegg har en helt annen rovdyrsituasjon denne sommeren, så langt, må det være trivelig å være beitedyr denne sommeren.

Vidar Westum, NLR Innlandet