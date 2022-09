Det er forskere ved Kungliga Tekniska høgskolen (KTH) som har utviklet det nye glidemiddelet. Middelet, som kommer i form av en gel, er basert på slim fra kyr.

Gelen har tatt utgangspunkt i mucin, en hovedkomponent i slimet som produseres av menneskekroppen, men også hos kyr.

– Den naturlige kompleksiteten til mucinmolekylene er årsaken til at den syntetiske gelen er så effektiv til å stoppe hiv og herpes, uten risiko for bivirkninger eller utvikling av resistens som når andre antivirale forbindelser brukes. En gel med denne sykdomsstoppende funksjonen ville være vanskelig å oppnå med en polymer som vi utviklet helt fra bunnen av, sier Hongji Yan, biomaterialforsker ved KTH, i en pressemelding.

Laboratorietestene er utført på flere ulike celletyper, og forskningsresultatene er nettopp publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Advanced Science.

I kroppen vår kan stoffet mucin i slimet bidra til å fjerne virus. Gelen skal gjenskape denne egenskapen.

– Gelen kan hjelpe flere til å ta større kontroll over sin seksuelle helse. Det kan gi beskyttelse når kondomer ikke er et tilgjengelig alternativ, eller som reservebeskyttelse hvis kondomet går i stykker eller brukes feil. Gelen kunne brukes både når en kvinne og en mann har sex, eller når to menn har det, sier Hongji Yan.