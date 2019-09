Gleder seg til å ta imot 90.000 til Dyrsku'n

Fredag starter årets utgave av handels- og landbruksmessa Dyrsku'n hvor det forventes omtrent 90.000 deltakere.

Det blir også debatter og utstillinger med dyr. I år er det 806 utstillere på messen.

– Jeg har håp om at det skal være mye blide mennesker, som reiser tilbake med et smil om munnen og en tanke om at de må komme tilbake. Jeg håper også vi får fram innholdet til publikum, sier Geir Helge Espedalen, daglig leder i Dyrsku'n.

Viser landbruket i et historisk perspektiv

Han sier det er viktig med mange besøkende, men mener det er like viktig med gode opplevelser.

– Det aller viktigste er at folk har en god opplevelse, både de som skal informere, de som har kulturelle innslag, de som driver med salg og besøkende. Vi håper selvfølgelig også at det kommer mye folk, og tror det kommer bort mot 90.000.

Det skal blant annet arrangeres en matskole for barn under messen, og allerede før messen har startet er det mange påmeldte.

– Vi prøver å vise landbruket i et historisk perspektiv og innovasjon i landbruket, også må vi ikke legge skjul på at handelen er viktig. Så mange utstillere som i år har det ikke vært før.

Ønsker i gi kunnskap

Annonse

Dyrsku'n startet opp på 1860-tallet, da bønder i Telemark møttes for å handle og selge varer, hovedsakelig handel med dyr.

Også i dagens Dyrsku'n er det viktig med dyr, forteller Espedalen.

– Det med dyra er utrolig viktig, og er nok en av grunnene til den suksessen vi har hatt. Det å ha så mye dyr her betyr mye for dem som besøker oss, i tillegg til mat og handel. Vi ser at det kommer flere fra bynære områder som Oslo, Stavanger og Bergen, sier han, og fortsetter:

– Det er viktig at vi sørger for at verdiene lever videre. Fredag har vi 15000 elever og studenter som kommer. Vi ønsker å gi både informasjon og kunnskap til bonden og publikum, og sørge for en forståelse for landbruket.

Arrangerer debatt

Nationen arrangerer også debatt fredag klokken 18 mellom bondelagslederne Kjersti Hoff fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag.

Dette er antakelig første gang bondelagslederne møtes for å debattere mot hverandre. Temaene i debatten vil være rundt bøndenes fremtid. Det blir også debatt om man trenger to bondeorganisasjoner i Norge.

Debattleder Eva Nordlund gleder seg.

– Vanligvis ser vi de to bondelederen side ved side – men fredag skal de utfordres: Hvem av dem tjener medlemmene best? Og trenger vi i det hele tatt to bondeorganisasjoner? Ville det ikke tjene norsk jordbruk best om de to forente sine krefter i en og samme organisasjon? Det er flere enn Nationen som stiller seg dette spørsmålet, og jeg ser fram til å høre svarene.

Se bondelagslederne varme opp til debatt i videoen: