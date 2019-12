Glåmdalen tingrett har avvist flere «uproporsjonale» krav fra kommuner

Glåmdalen tingrett har de siste årene avvist flere krav fra kommuner om tvangssalg som de mener er «uproporsjonale».

Blant sakene tingretten har avvist, er en begjæring fra Eidskog kommune om å tvangsselge en eiendom til en bedrift fordi den hadde 9 kroner i ubetalte renter, skriver Aftenposten.

Glåmdalen tingrett nektet saken fremmet, fordi de mente at kravet var uproporsjonalt.

Sorenskriver Vegard Sunde sier til Aftenposten at domstolen over flere år har mottatt et stort volum av lignende saker der. Flere av sakene er forsøkt reist mot enkeltpersoner og privat eiendom.

De 9 rentekronene gjaldt en avgift for kommunal kontroll av bedriftens private vann- og avløpsanlegg. Eidskog kommune henviser til Grue kommune, som fakturerer og innfordrer for det interkommunale vann- og avløpsselskapet Givas IKS.

Kommunedirektør Ole Frode Mikkelsgård skriver i en epost til Aftenposten at kommunen i starten av året gjennomgikk sin inkassopraksis med Lindorff, som sendte begjæringen.

– Med de retningslinjene som vi nå følger, er det vanskelig å se for seg rettslig behandling av et så lite beløp. Det er heller ikke ønskelig, skriver han.

– Her har beløpene blitt små fordi vi ikke var flinke nok til å slå sammen flere krav på en enkeltperson. Det er noe vi nå vil endre på, skriver kommunikasjonsdirektør Sverre Stenseng i Lindorff til Aftenposten.

Stenseng påpeker at det i de fleste slike saker er en forhistorie med ubetalte kommunale avgifter over en lengre periode.