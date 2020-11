Gjør ikke lenger funn av mutert minkvirus i mennesker

Den danske regjeringen har besluttet at all mink i landet skal avlives, noe som først ble begrunnet med frykt for at et mutert virus skulle smitte til mennesker. Det sa blant annet statsminister Mette Frederiksen. I en rapport fra danske helsemyndigheter ble det vist til tolv slike smittetilfeller.

Men de to siste ukene er det ikke registrert ett eneste tilfelle av det muterte viruset, som kalles cluster 5-korona, i mennesker, opplyser Danmarks helseminister Magnus Heunicke.

Derimot er det påvist stor smitte av «vanlig» korona fra mink til mennesker. Så mange som halvparten av smittetilfellene i Nordjylland skyldes minksmitte, ifølge Heunicke. Det er bakgrunnen for at minkdyrene skal avlives, fremholder han.

Smitteutviklingen i Nordjylland er så positiv at regjeringen nå lemper på tiltak. Blant annet kan barn fra 5. til 8. trinn igjen gå på skolen, folk kan reise mellom kommuner og kollektivtransporten gjenopptas.