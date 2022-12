– Regjeringens politikk gjør at elbilene som det faktisk er mulig å kjøre i distriktet, blir dyrere, sier Sveinung Rotevatn.

Ifølge Rotevatn, hadde Venstre forhåpninger om at SV ville fjerne momsfritaket. Fra nyttår blir det moms på elbiler fra 500.000 kroner.

– Det betyr at det vil bli dyrt å kjøpe seg elbil neste år, og spesielt i distriktet, mener han.

Elbilsalget hadde først økning i de store byene, men har de siste årene også skutt fart i distriktet.

I 2020 sto Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger for 40 prosent av alle nyregistrerte elektriske personbiler. I 2021 var andelen redusert til 36 prosent, viser tall fra SSB.

– I tillegg vil regjeringen innføre en vektavgift som er en engangssum som vil gjelde på alle elbiler. Problemet er at de elbilene man har bruk for i distriktet er de som har lengst rekkevidde. Det er de som vil utløse høyest vektavgift, sier Rotevatn.

– Symbolpolitikk

Rotevatn mener ideen om at det bare er rike mennesker som kan kjøpe seg elbil er kraftig overdrevet.

– Det er ikke tilfelle. Det er mange helt vanlige familier. Men det er mange som ønsker seg en ny bil til rett i overkant av 500.000, sier han.

– Mener du det er riktig at man ikke skal betale moms, selv på de mest luksuriøse bilene?

– Det er symbolpolitikk å innføre moms på de såkalt mest luksuriøse bilene. Det er helt vanlige folk som kjøper seg for eksempel en Audi E-tron til mellom 600.000 og 700.000 kroner.

– Det er mange som tar opp lån og kjøper seg en ny elbil, fordi det er en fornuftig investering, og man sparer drivstoffutgifter. Det vi frykter nå er at færre får muligheten til dette, legger Rotevatn til.

– Naturlig med moms på luksusbiler

– Om vanlige folk tar seg råd til en ny Audi E-tron til mange hundre tusen? Den påstanden kan man vurdere selv, men jeg tror veldig mange ville sett på det som en svært krevende investering.

Slik reagerer Per Martin Sandtrøen i Senterpartiet på kritikken fra Rotevatn. Han mener det er helt naturlig at man har moms på det han betegner sin luksusbiler.

– Moms er en av de tingene vi har for å bidra til at vi finansierer fellesskapet. Det bidrar til at vi blant annet kan ha gode skoler og trygg eldreomsorg over hele landet, bygge bredbånd over hele landet, og sikre vår egen matproduksjon, sier Sandtrøen.

Han mener likevel det fortsatt er økonomiske fordeler med å kjøpe elbil.

– Det er bare det beløpet som er over 500.000 man betaler moms for. Altså, hvis en bil koster 600.000, betaler du moms for et beløp på 100.000 kroner.

– Men dere har i tillegg innført en vektavgift på elbiler. Hvorfor det?

– Den vektavgiften gjelder alle typer biler, inkludert elbiler. Det er veldig viktig at vi nå har et trygt statsbudsjett. Selvsagt skal også elbileiere være med på spleiselaget. Dette bidrar til at vi har råd til for eksempel strømstøtten, sier Sandtrøen.

Mer bekymret for økte drivstoffutgifter

Det er ikke de fattigste rundt oss som kjøper elbiler til over 500.000 uansett, mener Sandtrøen.

– Vi har et klart mål, og det er at de som har mest bidrar mest til fellesskapet.

For distriktets del sier Sandtrøen at han er mer bekymret for Venstres alternative statsbudsjett.

– Venstre vil i sitt alternative statsbudsjett øke pumpeprisen med 42 prosent på bensin og 80 prosent på diesel. I tillegg vil de øke prisene på anleggsdiesel med 2 kroner og 26 øre. Det rammer både folk som bor i distriktet og næringslivet, avslutter Sandtrøen.