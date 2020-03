Gjenvinningsstasjonen korona-stengte - bonde fant søppel på gården

Som gjenvinningsstasjoner flere steder i landet, er også Frevar i Fredrikstad korona-stengt. Det fører til at privatpersoner i kommunen ikke har noe sted å kjøre søppel.

Det fikk Fredrikstad-bonde Svein Heie Engelbrecht smertelig erfare. Dagen etter gjenvinningsstasjonen ble stengt, dukket det nemlig opp et lass med søppel på gården hans.

Han tror dette rett og slett kommer av at anlegget var stengt på grunn av korona.

– Jeg er av den oppfatningen, selv om det før har vært kasta søppel ute ved området. Det er litt grisgrendt her, og stort sett bare skog ut hit, så det er mange muligheter til å stoppe og skyve av.

Det var Fredriksstad Blad som først skrev om saken.

– Det er egoismen som rår

Engelbrecht er deltidsbonde, og jobber også i firmaet Trucktech. Han tok over familiegården på Tornes i 2016.

Han tror søppelkasterne har vært på gården og kastet fra seg på ettermiddagen, etter å ha fått tips fra en kamerat om at det lå mye søppel på eiendommen hans.

– Jeg blir oppgitt av folk. Vi står midt oppi en verdenskrise, også tenker folk bare på seg selv. Det er egoismen som rår. Det er ikke noe nytt, men det er ekstra trist i disse dager.

Køyeseng i metall, batteridriller, gammel skrivemaskin, printer, gassbokser, maling og fem søppelsekker var det Engelbrecht fant på gården. I søppelsekkene var det flere brev til en bestemt person, men han tror ikke dette er personen som står bak kastingen.

Han har nemlig søkt opp adressen, og det er et firma som holder til der. Han har forsøkt å kontakte firmaet, uten hell. Nå ender søppelkastingen med anmeldelse. Men heller ikke det er enkelt i disse dager.

– Politiet tar ikke imot anmeldelser over telefon. Men vakta er jo stengt, alle har hjemmekontor.

Søppeldugnad i kommunen

Han sier søppelkasterne skal være glad for at de ikke ble oppdaget, da det er flere som bruker veien i området. Han har selv ryddet opp, og mens Nationen prater med han kommer også de lokale søppeltømmerne og tar med seg skrotet.

– Det er jo tragisk. I Fredrikstad har det vært mye fokus på miljø og forsøpling, og det er ildsjeler som er ute hver dag hele året og samler søppel langs kysten, i skogen, i sentrum og langs veier, sier han.

Han frykter dette ikke blir eneste tilfelle i løpet av korona-krisen.

– Alle har hjemmekontor, og da skal alle pusse opp. Jeg tror det kan bli et problem for oss ute i periferien, hvor det er litt øde, kommunale veier. Alle grunneiere må være på vakt, så vi slipper dette.

– Folk kan jo lagre det hjemme til det åpner igjen, så kan de hive det da.

Ber folk droppe ryddingen

Fredrikstads gjenvinningsstasjon Frevar ble stengt 16. mars som følge av korona.

"Som et nødvendig tiltak for å unngå smittespredning, ser vi oss nødt til å stenge gjenvinningsstasjonen for publikum inntil videre, dette omfatter også kvist og hageavfall. Vi ber om forståelse fra publikum. FREVAR følger situasjonen og gjør fortløpende vurderinger på når det er forsvarlig å åpne gjenvinningsstasjonen igjen", skriver de på sine hjemmesider.

Miljødirektoratet har bedt folk holde avfallet hjemme inn til videre.

– Vi ber folk, så langt det er mulig, om å oppbevare avfall som normalt skal leveres til gjenvinningsstasjoner i egen bolig inntil forholdene normaliseres og det er bedre kapasitet for innlevering av avfall i den enkelte kommune. Det er ingen god idé å rydde loft og kjellere i disse dager, dersom det gjør at behovet for å levere avfall øker, skriver de i en pressemelding.

Samtidig peker de videre på at kommunene bør sikre et minimumstilbud, nettopp for å unngå forsøpling.

– I situasjonen vi nå er i er det viktig at både kommuner og innbyggere tar del i den felles nasjonale dugnaden for å få dette til. Miljødirektoratet følger situasjonen nøye og er i tett dialog med avfallsbransjen, næringsliv og kommuner, og vi vurderer ulike tiltak for å sikre nødvendig avfallshåndtering.

Fem tips

Avfall Norge ber folk droppe å rydde i garasjen i perioden folk er hjemme.

– Dette er derfor ikke tidspunktet for å starte rydde- og oppussingsprosjekter i hus og hytter, selv om mer tid innenfor husets fire vegger kan gjøre det fristende, sier Nancy Strand, administrerende direktør i Avfall Norge i en pressemelding.

De har fem tips til hvordan du kan bidra til å holde Norge rent mens koronakrisen pågår:

– Sørg for at alt avfall er forsvarlig emballert i poser før du kaster det i avfallsdunken din. Akkurat nå kan du godt bruke en pose for mye enn en for lite. Da beskytter du renovatører og operatører mot potensiell smitte fra avfallet.

– Ikke sett fra deg avfall oppi eller ved siden av overfylte dunker. Det tiltrekker seg fugler og skadedyr og renovatørene utsettes for nærkontakt med avfallet når de må rydde opp etter deg.

– Sorter avfallet ditt godt, så det blir å lite blandet avfall som mulig. Det er det blandede avfallet som det er viktigst av vi får hentet fortløpende nå.

– Ikke kast matrester sammen med plast, papp, papir etc. Det kan utsetter de som skal sortere avfallet ditt for smittefare.

– Kast aldri matavfall, drikkebeger etc. på gata, men bruk søppeldunker i nærheten. Finner du ingen, så ta med deg avfallet hjem og kast det der.