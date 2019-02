Gjenåpner gaupejakta lørdag

Mandag ble all gaupejakt i region Telemark, Vestfold, Buskerud og Aust-Agder stoppet. Grunnen var at det var to hunner som var blitt skutt.

Lørdag tas jakten opp igjen, forteller leder i jaktnemnda, Jørund A. Ruud.

– Vi har diskutert saken og bestemt at vi tildeler et justert jaktområde i åtte kommuner i Telemark, sier Ruud.

Det er blitt tildelt et hunndyr på den resterende kvoten på fem gauper. Det betyr at dersom det blir skutt en hunngaupe, blir jakten stanset igjen.

Det kan dermed felles fem hanner eller fire hanner og en hunn til slutt.

Det var tidligere spekulert i om en av de to hunnene som var skutt hadde unger. Det motbeviser Ruud at var tilfelle.

– Det er ikke blitt gjort noe ulovlig. Dette er nok mer en teoretisk betraktning, sier han.

På et nasjonalt nivå er det hittil skutt 27 gauper i Norge.