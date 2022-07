Gir gratis fiske til alle medlemmer i Jeger- og Fiskerforbundet

23. juli inviteres alle medlemmer i Norges Jeger- og Fiskerforbund til gratis fiske. Dette gjelder i alle fiskevann som fjellstyrene selger fiskekort i.

– Landets jegere og fiskere er viktig for fjellstyrene og bidrar til bærekraftig høsting av fjellets ressurser. Vi er glade for å kunne tilby en dags gratis stangfiske for alle NJFFs medlemmer 23. juli, samt attraktive jakt- og fisketilbud også i de kommende 150 år, sier Jan Borgnes, daglig leder i Norges Fjellstyresamband, i en pressemelding.

Bakgrunnen er at forbundet i fjor feiret 150 år. Som en gave ga Norges Fjellstyresamband fiskekort i gave.

– Dette er en gave vi setter veldig stor pris på. Vi synes dette er en flott gest til alle våre medlemmer, sier styreleder Knut Arne Gjems.

For å få tilgang til gratis fiske den 23. juli må man kun vise fram at man er medlemn i forbundet.

Norges Fjellstyresamband er en frivillig fellesorganisasjon for fjellstyrene i Norge. Alle de 93 fjellstyrene i Norge er medlem. Fjellstyrene forvalter jakt, fangst og fiske og andre bruksretter i statsallmenningene i Sør- og Midt-Norge.

Norges Jeger- og Fiskerforbund har rundt 110.000 medlemmer, fordelt på 550 lokalforeninger og 19 regionlag.