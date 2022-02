Ifølge Nortura, som står bak merkevaren Gilde, er målet med designendringen økt synlighet og gjenkjennelighet på tvers av varekategorier.

Den velkjente Gilde-logoen forblir den sammen, men styrkes nå med flere design-elementer, blant annet en illustrasjon av et gårdslandskap og et nytt merke.

– Vi hadde behov for å forsterke, samle og forenkle Gilde sin identitet. Vårt nye design skal knytte merkevaren nærmere den norske bonden og være tydelig på at vi alltid bruker norsk kjøtt. Disse verdiene har vi samlet i det nye designet som skal tas ut på all emballasje, sier designer hos Gilde, Lisa Apall, i en pressemelding.

Forsterker Gildes identitet

Allerede er 400 nydesignede Gilde-produkter å finne i butikkhyllene, men nye varer skal rulles ut gjennom hele 2022. Grunnen til den langsiktige utrullingen er at man ønsker å bruke opp eksisterende emballasje før ny tas i bruk.

Landskapet blir det nye felles designelementet som vil stå sentralt på alle pakninger fra Gilde. Produktserien ikledd det nye designet fremstår som mer helhetlig, stilren og distinkt.

– Hittil har vi fremstått fragmenterte med få gjenkjennbare designelementer eller farger som knytter oss sammen, utover Gildes logo. Vi trengte å samle porteføljen, forsterke og forenkle Gilde sin identitet, påpeker Apall.

– Omfattende prosess

Arbeidet med den nye identiteten startet tilbake i juni 2020, og er i samarbeid med designbyrået Designhouse.

– Arbeidet med utviklingen av Gildes nye visuelle identitet har vært en omfattende prosess av stor strategisk viktighet, og vi er veldig fornøyde med resultatet. Å få anledning til å være med og forme det visuelle uttrykket til en av Norges sterkeste merkevarer var en oppgave vi gikk til med stor ydmykhet, sier kreativ leder i Design House, Anne-Mette Spilling, ifølge presseskrivet.

– Det nære og gode samarbeidet med Gilde har resultert i en identitet som styrker Gilde som en stolt produsent av norsk mat, legger hun til.