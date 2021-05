Gilde-produkt skaper reaksjoner: – Er dette korrekt?

I Facebook-gruppa «Venner av norsk landbruk» har Bjørg Anita Strand fra Hundorp i Innlandet delt et bilde av Gilde-produktet «Grillribbe av nakke».

– Er dette korrekt? Ribbe av nakke, spør Strand i innlegget, og viser til produktnavnet.

Mange kommentarer

Innlegget til Strand har engasjert mange etter at det ble publisert sist fredag. I skrivende stund har 256 personer likt bildet og 209 mennesker har kommentert det.

– Skjønner ikke hvorfor de ikke bare kaller det «Grillbiter av nakke». Ribbe er en stykningsdel som ikke kommer fra nakken…, skriver en person under innlegget.

– Anatomisk så er det ikke ribbe der nakken starter ved den 7. halsvirvelen på grisen, men her har de vært kreative å lagd grillmat av nedre nakkekoteletten og lagt på 40,- pr. kilo for krydring, kommenterer en annen bruker på Facebook.

– De som har skrevet dette vet nok ikke hvordan en gris ser ut, reagerer en annen person i kommentarfeltet.

– Grisen hadde sikkert hjertet i halsen når han ble slaktet, skriver noen andre humoristisk.

Nortura svarer på kritikken

Nationen har videreformidlet kritikken til Nortura, som står bak merkevaren Gilde og er en av Norges største kjøttprodusenter.

– Vi kan forstå at noen reagerer, men tanken er at produktet skal assosieres med grillribbe. Vi tar selvfølgelig med oss tilbakemeldingene vi får, og vil vurdere eventuelle endringer på produktnavn, skriver kommunikasjonsrådgiver i Nortura, Anette Ivsett, i en e-post til Nationen.

– Hva er bakgrunnen for at dere har valgt å kalle dette produktet «Grillribbe av nakke»?

– Grillribbe av nakke kobles tett til grillribbe som er et etablert og kjent grillprodukt. Det er laget på samme måte – krydder, tykkelse og størrelse på skivene er likt, og vi har ønsket å gjøre det lett for forbrukeren å forstå hvordan produktet skal tilberedes og brukes, ettersom mange kjenner godt til dette hos grillribbe fra før, forklarer Ivsett.

– Samtidig mener vi at vi er åpne og tydelige i merkingen. For at forbruker skal kunne skille dette produktet fra annen type grillribbe har vi vært svært opptatt av å tydelig merke denne med "av nakke". Dette er også merket i deklarasjonen, fortsetter hun.

Ifølge kommunikasjonsrådgiveren i Nortura var produktet en nyhet til grillsesongen i fjor.

– Produktet ble en salgssuksess, og er dermed videreført i sortimentet også denne sommeren, opplyser Ivsett, og legger til at kjøttstykket har mindre fett enn tilsvarende produkter i markedet.