Gilbert om luftambulansekrisen: – Uforsvarlig og uholdbar

Luftambulansekrisen går nå inn i sin fjerde uke, og til VG sier overlege ved Akuttmedisinsk avdeling ved Universitetssykehuset i Nord-Norge Mads Gilbert at det er på tide å si fra.

– Nå har fagfolk i helsetjenesten, ikke minst i Nord-Norge, vært lojale og holdt kjeft over tre uker for å få til samarbeid med ny operatør. Når dette kan vare i ukevis, må vi si fra om at vi ikke kan akseptere det, sier Gilbert.

– Situasjonen er helt uforsvarlig og uholdbar. Denne krisen skulle aldri ha oppstått, nå har den vart i tre uker.

Han påpeker også at Babcock, Luftambulansetjenesten og helseminister Bent Høie har hatt to år på å planlegge overtakelsen.

Knut Haarvik i Luftambulansetjenesten mener tiltaksplanen har fungert, men erkjenner overfor avisen at det dessverre har vært oppstartsutfordringene har vart lengre enn antatt.

Mediekontakt i Babcock Roger Solheim mener krisen har oppstått som følge av overtakelsen som skjedde 00.01, den 1. juli. Da skulle den nye operatøren være i drift. Utfordringen har ifølge Solheim vært at 91 piloter ønsket å fortsette, noe som krever obligatorisk trening og utsjekk.

Siden selskapet Babcock overtok ambulanseflytjenesten i Norge, har beredskapen i Nord-Norge vært svekket. Dette skyldes pålagt trening for besetningene i ambulanseflytjenesten ved hvert vaktbytte de to første ukene.

Det ble i forrige uke kjent at Helse Nord har bedt om at kriseplanen for ambulanseflyene forlenges.

(©NTB)