Moss Avis: – Jeg føler at vi vedtar til noe vi ikke har behov for.

Det sa Ole Hilmar Onsager (H) da Våler kommunestyre i Viken vedtok områderegulering av Gylderåsen før jul. Et skogsområde som tilsvarer cirka 305 fotballbaner omreguleres for å tilrettelegge for kraftkrevende industri som batterifabrikk, datasenter eller lignende.

– Jeg har et spørsmål om hvor relevant dette er. Er det noe aktuelt i det lenger? Den kraftkrevende industrien har fått et skudd for baugen, de opprinnelige planene er skrinlagt. Hva er det egentlig vi vedtar for? spurte Onsager.

– Det å ha en tomt av denne størrelsen til den type industri det er snakk om, enten det er kraftkrevende eller data, er bra å ha liggende. Jeg mener det er viktig å fortsette reguleringsarbeidet, særlig så lenge det er andre aktører som betaler for oss, svarte kommunedirektør Ivar Nævra.

Les også: Det grønne skiftet kommer til ei bygd nær deg

Områdereguleringen er utført av selskapet KI- Våler på vegne av kommunen.

Ordfører Reidar Kaabbel sa:

– Dette er fortsatt aktuelt, og det er aktører i markedet. Området vårt er et av dem som blir vurdert og sett på, og har vært det lenge.

Til Moss Avis sier Kaabbel at han ikke har konkrete opplysninger om interessenter:

– Men mange store aktører i verden ser på lokasjoner. For et par år siden var dette et aktuelt område da Hydro, Equinor og Panasonic lette etter et sted å etablere batterifabrikk. Nå er hele det prosjektet skrinlagt, men mange av faktorene som er viktige for disse selskapene, finner vi fortsatt i Våler. Derfor er vi aktuelle. Noe mer konkret enn det vet jeg ikke om, sier han.

På listen over kravspesifikasjoner i den nevnte saken sto blant annet krav om arealer av en viss størrelse med tilgang på kjølevannsmulighet for et strømforbruk på 100–300 megawatt, infrastruktur og lokale tjenester for inntil 2000 arbeidere, samt mulighet til å transportere konteinere inn og ut.

Kraftkrevende industri

Historien går tilbake til 2017, da Gylderåsen ble plukket ut som mulig lokasjon for etablering av storskala datasenter i Østfold. Kommunen ønsker ikke å låse planen et bestemt industriformål, men å lage en plan som er fleksibel nok til å romme flere typer kraftkrevende industri.

Annonse

Planområdet er på 2180 mål, og består av skog, noe dyrka mark, et næringsområde og noen spredte myrområder. Mesteparten av planområdet har inntil nå vært avsatt til landbruk, natur og friluftsliv (LNF), men det er satt av til regionalt næringsområde i fylkesplan for Østfold og har vært merket som «mulig framtidig erverv» i kommuneplanen.

En eventuell utbygging vil innebære en bygningsmasse på opptil flere hundre dekar og behov for store mengder elektrisitet.

Store deler av planområdet reguleres til industri. Det antas at industriområdet vil bli inngjerdet. Det vil altså ikke være fri ferdsel innenfor de delene av planområdet som realiseres til industri.

Ikke ute av bildet

– Verken store datasentre eller batterifabrikk er ute av bildet, sier plansjef i Våler kommune, Anne-Grete Øyehaug. Hun sier likevel at kommunen ikke har noen opplysninger om konkrete interessenter.

– Hva er egentlig kraftkrevende industri?

– Kraftkrevende industri krever mye strøm i produksjonen, eksempelvis batterifabrikk, datasenter, hydrogenproduksjon.

– Ole Hilmar Onsager spurte i kommunestyret hvorfor kommunen gjør dette. Hva er ditt svar på det?

– Kommunens intensjon har hele tiden vært å legge til rette for arbeidsplasser og næringsutvikling.

– Er det aktuelt med andre typer næring?

– Nei, slik plandokumentene viser, er området regulert til kraftkrevende industri, sier Øyehaug.

Området skal ifølge plansjefen være et selvstendig næringsområde, ikke en utvidelse av Våler næringspark. Det planlegges for hovedatkomst fra fylkesvei 120 via eksisterende næringsområde Moss og Våler næringspark.

FNF Østfold har klaget på vegne av flere natur- og friluftsorganisasjoner (se sidesak). Denne klagen går nå til statsforvalteren.