Gharahkhani: – Jeg er streng når det trengs

«Stortingets ryddegutt» blir han kalt. 39-åringen hadde knapt satt seg ned på Stortingets flotteste kontor i slutten av november før han ba om en ekstern gransking av alle politikernes velferdsgoder. I ekspressfart.

Så gikk han løs på ordningen med doble feriepenger og tok til orde for å fryse stortingslønna.

Når Masud – med trykk på a – Gharahkhani først sa ja til å ta ryddejobben, vil han gjøre den ordentlig.

Tilliten stuper

– Vi har en tillitskrise, og den skal vi ta på største alvor. Det er mye som må ryddes opp i, sier han til NTB.

For midt i pandemikrise og strømkrise stuper også tilliten til politikerne. I en fersk undersøkelse sier 65 prosent at de nå har mindre tillit til politikerne enn før.

En hovedgrunn er de mange avsløringene i høst om hvordan politikere har skaffet seg gratis pendlerbolig i strid med reglene.

Gharahkhanis forgjenger måtte gå av som følge av saken. Til manges overraskelse, også hans egen, var det han som ble utpekt til ny president.

– Jeg er ydmyk og takknemlig. Stortinget kan være mye bedre enn det vi har sett den siste tiden. Det har vært mye rot og kaos, og sånn kan det ikke være, sier Gharahkhani.

Tre granskinger

Han kan minne om en godslig teddybjørn der han tripper omkring på kontoret med utsikt mot slottet og serverer kaffe til både NTB og sekretæren. Men skinnet kan bedra.

– Hva er det som gjør deg til rett mann for ryddejobben?

– Jeg er en utålmodig type. Min ambisjon er å få til dette mye raskere enn det som var tenkt.

– Er du hard i klypa?

– Min styrke er at jeg er åpen og ærlig. Vi skal ha åpenhet om alt. Det handler om å gjenvinne tilliten til Stortinget. Velferdsstaten fungerer ikke uten tillit, sier presidenten.

Nå skal både et eksternt utvalg og Riksrevisjonen saumfare alle velferdsgodene til de folkevalgte, mens Skatteetaten gjennomfører en kontroll rundt pendlerboligene. All tvil skal feies bort.

Målet er at Stortinget kan vedta nye, overordnede prinsipper for ordningene før sommeren.

– Vi skal ha ordninger som oppleves rettferdige, som har legitimitet hos folk – og som ikke kan misforstås, slår Gharahkhani fast.

Annonse

Strid med Skatteetaten

Men allerede før jul oppsto det en pikant strid med Skatteetaten om hvorvidt representanter som bor gratis hjemme på gutterommet, har rett til gratis, skattefri pendlerbolig.

En rapport fra advokatfirmaet Grette, bestilt av Stortinget, sier ja. Skatteetaten sier nei.

– Kan dette bidra til å forsterke tillitskrisen?

Gharahkhani svarer at han vil vente med å konkludere til Skatteetaten kommer med sin revisjon.

– De vil komme med en klar tilbakemelding om hvordan de mener regelverket skal forstås. Det må vi forholde oss til.

Oppgjør med hets

At en iranskfødt 39-åring skulle bli den nest høyest rangerte personen i Norge etter kongen, gikk ikke upåaktet hen. I kommentarfeltene ble utnevnelsen møtt med både hets og hat.

– Hets er noe må vi ta et oppgjør med, og noe jeg vil engasjere meg i som stortingspresident. Første gang jeg opplevde det, ble jeg skikkelig lei meg, sier Gharahkhani og peker på faren for at folk trekker seg unna samfunnsdebatten av frykt for hets.

– Da kommer demokratiet til å tape. Derfor har alle politikere et ansvar for å ta et oppgjør med dette.

– Du har opplevd både innvandrerhets og politikerforakt. Du er kanskje glad for at du ikke er kvinne i tillegg?

– Hadde jeg vært kvinne, hadde det vært enda mer hets. Det er trist å tenke på, men sånn er det.

Mulighetsland

Gharahkhanis foreldre kom til Norge for 34 år siden og startet som jordbærplukkere. I dag er familien bokstavelig talt helintegrert – med en sønn som har klatret helt til topps i politikken.

– Norge er et mulighetsland, sier Gharahkhani.

– Dine tre viktigste verdier?

– Demokrati, likestilling og frihet, svarer stortingspresidenten kontant.

– Streng eller mild?

– Jeg kan være begge deler. Streng når det trengs, sier Gharahkhani og kaster et blikk ut av vinduet. Der bader slottet i rosa desembersol. Stortingspresidenten blunker.

– Tenk at vi er så heldige å ha så folkelige majesteter og kongelige høyheter, sier han.