Genetisk viktig ulvepar har fått valper

Årsaken til flyttingen er at ulveparet anses som genetisk viktig, og at myndighetene ville unngå at de ble skutt under lisensjakten.

Hannulven er nemlig en krysning av en finsk-russisk ulv og dermed viktig for å redusere problemet med innavl i den norske ulvebestanden.

Nå bekrefter Miljødirektoratet at flyttingen har vært en suksess, og at paret har fått valper.

Annonse

– Ut fra informasjonen vi har, er vi sikre på at tispa har født, men vi vet ennå ikke noe om størrelsen på kullet, sier seksjonsleder Knut Morten Vangen i Miljødirektoratet.

Også miljøministeren er fornøyd og mener flyttingen av ulveparet har vært en suksess.

– Det er veldig viktig at ulv fra Finland og Russland lykkes i å spre sine gener i den skandinaviske ulvebestanden. Den høye graden av innavl er en alvorlig trussel for ulven i Norge og Sverige. Formålet med å ta vare på slike individer er nettopp at de skal formere seg. At ulveparet nå har slått seg ned i ulvesona og fått valper, er derfor svært gledelig, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Deisjøparet har slått seg ned i et område nord for E18 og øst for Glomma, innenfor ulvesonen. Størsteparten av reviret er i Aurskog-Høland kommune, men det berører også Indre Østfold, Marker og Nes kommuner.

(©NTB)