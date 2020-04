Genetisk viktig ulv har trolig etablert seg i ulvesonen

– Etter en langvarig vandring i og utenfor ulvesonen mener vi nå at ulven har etablert seg sammen med tispa i Deisjøreviret. Etablerte ulvepar blir som regel værende i reviret sitt, sier seksjonsleder Knut Morten Vangen i Miljødirektoratet i en pressemelding.

I november i fjor ble ulven flyttet rundt 30 mil fra Engerdal til Kongsvinger med helikopter etter at den drepte flere reinsdyr i Engerdal. I forbindelse med dette ble det også satt et GPS-halsbånd på ulven.

Annonse

– Sporingsdata fra GPS viser at ulven gikk inn i det vi kjenner som Deisjøreviret 19. mars, og den har ikke forlatt området siden. Det er sporet to ulver som går sammen i området. Innsamlede DNA-prøver bekrefter at den ene er den genetisk viktige hannulven, mens den andre er tispa som har tilhold i reviret, sier Vangen.

Les også: Kvinne hevder hun ble angrepet av ulv i eget hjem

Deisjøreviret ligger helt nordvest i ulvesonen, og omfatter også noen arealer utenfor sonen, i Stor-Elvdal og Rendalen kommuner.

Ulven regnes som viktig fordi den er en finsk-russisk innvandrer som kan bidra med nye gener til den sterkt innavlede norske ulvestammen.

– Dette er gode nyheter, og det første steget med selve flyttingen av ulven har vært vellykket. Nå er det viktig at det blir født valper i det nye reviret. Det er først når valpene sprer genene sine videre at innavlssituasjonen vil bli bedre for ulvebestanden i Sør-Skandinavia, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) i en pressemelding.