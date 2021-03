Genetisk viktig ulv har forsvunnet i Sverige

Det har nå gått tre uker siden fylkesadministrasjonen i Norrbotten i det nordlige Sverige sist så livstegn fra den finsk-russiske ulven som skal ha drept flere reinsdyr i fylket, skriver det svenske jaktmagasinet Jaktjournalen.

I slutten av november i fjor ble hannulven, som bærer viktige gener fra Finland og Russland, filmet løpende på innsiden av et viltgjerdet langs E4 vest for tettstedet Kalix i Norrbotten i Nord-Sverige.

Senere dukket ulven opp på isen i Luleå i samme fylket, der den skal ha drept flere reinsdyr. For tre uker siden ble det funnet tre døde rein i skjærgården i Haparanda i Norrbotten, som også var drept av ulven.

– Vi mistet ulven på havisen og har ikke fått nye indikasjoner på hvor den kan være, sier leder for fylkeskommunens feltpersonale i Norrbotten, Erik Granerot, til Jaktjournalen.

Genetisk viktig ulv i Norge også

Her hjemme har det vært mye skrevet om den genetisk viktige Elgå-ulven fra Deisjøen-reviret. Også denne hannulven har gener fra Finland og Russland, og er viktig fordi ulvebestanden i Norge er sterkt preget av innavl.

Elgå-ulven og maken ble i januar flyttet fra Østerdalen i Innlandet til Våler kommune i Østfold, på grunn av at de ikke skulle bli berørt av ulvejakta.

Nylig ble det rapportert at ulveparet var på vandring, og at de nærmet seg Østerdalen igjen, området de ble flyttet fra. Nationen har i skrivende stund ikke oversikt over hvor ulveparet oppholder seg.