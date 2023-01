Genetisk viktig ulv fra Norge har flyttet

Ifølge Rovdata, som driver med overvåking av de fire store norske rovdyrene, sier dette er godt nytt. Ulvestammen i Norge og Sverige er nemlig sterkt preget av innavl.

Ulven som har flyttet, er datteren til den finsk/russiske ulven som slo seg til i Norge for et par år siden.

– Ulvetispa er avkom av den finskrussiske lederhannen i Setten (V862), så dette er gode nyheter for den ekstremt innavlede skandinaviske ulvebestanden. Både far og datter bærer på friske gener til den skandinaviske ulvebestanden, og for at disse genene kan spres i bestanden er det avgjørende at ikke bare immigranter etablerer seg og yngler, men også at en del av deres avkom gjør det samme, sier Øystein Flagstad, genetiker i Rovdata.

Ny partner

Ulvetispa har slått seg sammen med en hannulv som er kjent fra tidligere og som etablerte seg med partner i området (Aspafallet) allerede senhøstes 2017.

– Den etter hvert tilårskomne partneren hans, som var minimum 10 år våren 2022, er nå trolig ute av bildet, som har åpnet opp for denne nyetableringen, forklarer Flagstad.

Den genetisk viktige ulven i Setten ble flyttet til ganger, for å unngå konflikt med beitedrift og at den ikke skulle bli felt under jakta.

Første kull

I 2021 fikk den sitt første ulvekull med sin første partner. I fjor ble han registrert med en ny partner.

– Ulver utenfra tar med seg nye gener som, når de spres i bestanden, bidrar til å redusere det ekstreme innavlsnivået i Skandinavia. Dette kan være med å motvirke negative effekter av innavl. Så gjenstår det å se om også hans avkom, ulvetispa i Örebro, føder et valpekull til våren, avslutter Flagstad.