Geir Pollestad (Sp) regner med å ha mistet bilen i Sola-brannen

Det var tirsdag at en brann i en eldre diselbil satte fyr på et større område i parkeringshuset tilhørende flyplassen på Sola i Rogaland. Brannen spredte seg til flere biler, og førte til så store skader at deler av p-huset til slutt raste sammen.

Også flytrafikken måtte stoppes som følge av brannen.

Totalt sto det over 1600 biler i parkeringshuset da brannen brøt ut i Opel Zafiraen fra 2005. Forsikringsselskapene har allerede fått inn skademeldinger fra bileiere. If alene hadde fått inn over 250 skademeldinger torsdag.

På samling i Oslo

Blant dem som har meldt inn skademelding på bilen sin, er leder i næringskomiteen på Stortinget. Han parkerte bilen sin i fjerde etasje på parkeringshuset tirsdag morgen, akkurat som han pleier når han skal ut å fly.

– Jeg var på en samling for rogalendinger tirsdag kveld i Oslo, og da var det mye galgenhumor, for vi hadde det til felles at vi hadde en bil som vi var usikker på om var skadet på flyplassen.

For ettersom han ikke var helt sikker på hvor brannen var, kunne han ikke konkludere med om bilen hans var involvert.

– Da jeg så brannen tenkte jeg ikke så mye på min bil, for det er kun en ting.

Men da han kom til flyplassen ble det raskt klart at bilen etter all sannsynlighet var gått med i brannen eller det påfølgende raset. Han er i hvert fall ikke i tvil om at bilen har fått betydelig skader.

Skryter av forsikringsselskapene

Bilen det er snakk om er en sjuseter Peugeot dieselbil fra 2010. Det Pollestad kaller for en god familiebil.

– Dette er en familiebil jeg selv er veldig glad i, men som familien ikke har samme begeistring for. Den er ikke et smykke akkurat. Men den var veldig praktisk.

Han skryter av arbeidet som gjøres, både av Avinor og forsikringsselskapene.

– Gjensidige og If hadde stand der, vi fikk hjelp til å opprette skadesak, de tok imot nøkkel og ga oss leiebil. Så har jeg fått melding om at bilen ikke er identifisert enda, fordi det området den stod i, ikke er trygt å gå inn i enda.

Torsdag startet krimteknikere undersøkelser av parkeringshuset på Sola. Det er så langt brukt fjernstyrte mekaniske biler for undersøkelsene, og ingen personer har så langt kunnet ta seg inn i den delen av parkeringshuset som er skadet.

Også forsikringsselskaper har arbeidet på stedet. If har siden tidlig onsdag formiddag hatt tekniske skadeinspektører og skadebehandlere til stede på flyplassen for å svare på spørsmål fra kundene, starte skadebehandling og bidra til praktisk hjelp.

– På parkeringsområdene som er utendørs har mange biler fått sot på bilen. Vi blir med ut og gjør en nøye vurdering av om bilen kan starte trygt. Er det sot på bilen, kan nemlig soten bli dratt inn i friskluftanlegget – hvis dette begynner å gå – og gi luktskader inni kupeen. Denne lukten er vanskelig å fjerne. Hvis bilen ikke kan brukes med én gang, sørger vi for at bilen blir sendt til forsvarlig og fagmessig rens, vask og polering, sier informasjonssjef Sigmund Clementz i If i en pressemelding.

Skader flere steder i p-huset

Selv om bilen sto i en del av bygget som ikke ble skadd, kan bilene ha fått skader.

– Vi kan ikke utelukke at bilene har fått røyk- og sotskader. Derfor vil noen biler bli fraktet ut av redningsbil, andre kjører selv, sier lufthavndirektør Anette Sigmundstad til Stavanger Aftenblad.

Bileiere trenger ikke å ringe Avinor. De tar kontakt med bileiere etter hvert som bilene er klare.

– Vi har nå oversikt over eierne av alle de 1.611 bilene som står i parkeringshuset, sier Sigmundstad.

Det er så langt ukjent hva som er grunnen til at Opel Zafiraen tok fyr.

– Vil nok tape økonomisk

Pollestad venter for å se om bilen hans er totalskadd, men sier det ikke er noen stor katastrofe om han må gå til anskaffelse av ny bil.

– Men det gjorde veldig inntrykk på meg da jeg kom til flyplassen og så at en sentral del av en viktig flyplass bare hadde brent opp. Når sluttregninga skal gjøres opp er det nok ikke nok med en milliard. Det er omfattende materiell, sier han, og fortsetter:

– Alle som har mistet bilen sin vil nok tape økonomisk på dette. Men jeg opplever at man får god service, og Avinor har gitt bra informasjon. Så er det fair nok at det vil ta lang tid å finne ut av dette, avslutter Pollestad.