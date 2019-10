Gaupe skutt ulovlig i Åmot

Gaupa ble funnet i en skrent i Hovdlia ned mot elva Hovda i Åmot av Statens Naturoppsyn etter tips. Funnet ble gjort 8. september, ifølge NRK.

– Saken etterforskes som alvorlig miljøkriminalitet når et rødlistet rovdyr er ulovlig skutt. Politiet ser alvorlig på saken, sier politifullmektig Einar Gauslaa Bergem.

Gaupa er sendt til obduksjon.

– Gaupa har blitt kastet ned en skrent ned mot en elv. Det er spor på gaupa som viser at det er skutt, sier Bergem.

Politiet mener noen har forsøkt å skjule dyret. De ønsker tips dersom noen har sett noe. Gaupa har trolig ikke ligget lenge før den ble funnet, maksimalt fem dager.

Det er åpnet for kvotejakt på gaupe mellom 1. februar og 31. mars. I tillegg kan det også åpnes for skadefelling for å avverge skader på sau og tamrein.

Stortinget har fastsatt et årlig bestandsmål på gaupe på 65 årlige gaupekull. I denne vinterens jakt ble det felt 53 dyr. Kvoten var på 55. I Hedmark var det ingen jakt.