Gartneriet på Bygdøy kongsgård åpner sine dører

Gartneriet på Bygdøy kongsgård ble første gang etablert i forbindelse med byggingen av Oscarshall på 1850-tallet. Det var behov for planter både til lystslottet og for å utvikle området til en folkepark. Det ble bygget to drivhus og en bolig til gartneren.

Bruken av området har endret seg flere ganger siden den gang. Etter at det hadde ligget brakk i en årrekke, startet Statsbygg arbeidet med å tilrettelegge for fremtidig drift i 2015.

Når gartneriet nå åpner er samtlige bygninger restaurert og rehabilitert. Det samme er utearealene med spirende frukt- og grønnsakhager og et universelt tilpasset stinett.

Det tidligere fyrhuset er ombygget til kafé. Servicebygningen inneholder blant annet slyngerom for honningproduksjon. Gartnerboligen er blitt kontorer. Et nytt veksthus er oppført og garasjebygningen er tilrettelagt for foredling av gjødsel.

Norsk Folkemuseum har i sin avtale om disposisjonsrett med Kommunal- og moderniseringsdepartementet forpliktet seg til å utvikle gården slik at området tilrettelegges for publikum og benyttes til formidling av økologisk landbruk, stedets natur og kulturhistorie.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) vil være til stede under åpningen tirsdag neste uke sammen med blant andre eiendomsdirektør Gro Bratsberg i Statsbygg og direktør Olav Aaraas ved Norsk Folkemuseum.

Samtidig lanseres boka «Gartneriet ved Bygdøy kongsgård».