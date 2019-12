Gartnerhallen anker saken mot KPMG

For to uker siden ble KPMG frikjent av Oslo tingrett i saken mot Gartnerhallen. Det var Gartnerhallen som hadde tatt revisorselskapet til retten, fordi de mente revisorene burde avdekket et underslag på 49 millioner.

Flertallet av dommerne mente KPMG ikke kunne lastes for milliontapet som Gartnerhallen ble påført i forbindelse med et større underslag.

Må betale sakskostnader

KPMG ble dermed frifunnet, mens Gartnerhallen må betale 4,3 millioner kroner i sakskostnader til sin motpart.

Nå har Gartnerhallen anket dommen.

– Et enstemmig landsstyre i Gartnerhallen mener det er rett å prøve saken for lagmannsretten, sier styreleder Per Olav Skutle i en pressemelding.

Gartnerhallen anla sak mot KPMG etter at det ble avdekket at to personer, en bonde og en tidligere regnskapssjef i Gartnerhallen, hadde underslått drøyt 49 millioner kroner over en tiårsperiode. Begge er dømt til lange fengselsstraffer. Underslaget ble oppdaget i 2017.

Ikke enstemmig

Dommen var ikke enstemmig, og dette var en av grunnene til at anke ble vurdert.

KPMG har bestridt at de har handlet i strid med god revisjonsskikk og mener at det er styret i Gartnerhallen som er ansvarlig, ettersom det er styret som har ansvar for internkontroll og ikke revisor.

I sitt sluttinnlegg til Oslo tingrett skriver Gartnerhallen at KPMG har planlagt revisjonen dårlig, vært for forutsigbare og basert for mye av gjennomgangen på excel-ark og annen dokumentasjon de fikk oversendt fra den nå underslagsdømte regnskapssjefen.

KPMG skrev i sitt sluttinnlegg at "styret kan ikke misligholde sine egne plikter, for så å lempe ansvaret over på revisor. Gartnerhallens styre hadde god innsikt i driften og kontrollrutinene i foretaket, og KPMG har desusten kommunisert sentrale forhold av betydning for internkontrollen til styret når det har vært nødvendig".

KPMG skrev også at "underslaget var svært profesjonelt utført".