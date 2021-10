Går vi mot siste stilling av klokka?

Søndag 31. oktober skal du igjen stille klokka til det som heter normaltid, men som av mange kalles for vintertid.

Diskusjonen har pågått i flere år i EU: Skal vi fortsette å stille klokka frem og tilbake til sommertid, eller skal vi gå for en felles fast tid hele året?

Planen var at 2021 skulle være siste år med klokkestilling, men koronapandemien satt stopper for avgjørelsen. Nå kan det derimot nærme seg. For selv om det ikke har vært noen fremgang på behandlingen i EU, er ting i bevegelse.

– Saken er fremdeles til behandling hos Rådet for den Europeiske Union slik situasjonen har vært en stund. Komiteen for transport og turisme i Europaparlamentet har bedt Rådet om å få fortgang i sitt arbeid, skriver Tore Becker, kommunikasjonsrådgiver i Nærings- og fiskeridepartementet, i en epost til Nationen.

Ny klokkestillingsminister

Det er Næringsdepartementet som er ansvarlig for klokkestilling i Norge, og Jan Christian Vestre (Ap) har nylig fått rollen som klokkestillingsminister. Kanskje kan det også bli Vestre som får æren av å offisielt gjennomføre Norges aller siste klokkestilling.

Men det blir neppe siste gangen du stiller klokka 31. oktober i år.

– Så lenge saken ikke er ferdig behandlet vil EU og EØS-land, med unntak av Island, fortsette å bruke sommertid og normaltid, skriver Becker.

Blant landene som allerede har kuttet ut bruken av sommertid er Island.

Covid-19-trøbbel

Det har i flere år vært snakk om å kutte ut sommertid. I 2019 stemte EU-kommisjonene ja til å droppe sommertid fra 2021. Europaparlamentet stemte over forslaget 26. mars i fjor, hvor forslaget gikk gjennom. Men så stoppet covid-19 nye behandlinger av forslaget.

Skulle det derimot til slutt ende med en avgjørelse i EU, er det usikkert om vi går for sommer- eller normaltid. Mest sannsynlig vil Norge følge EUs avgjørelse, men det kan også bli aktuelt med en avstemning blant det norske folk.

Så hvorfor stiller vi egentlig klokka? Det var under første verdenskrig at flere land begynte å stille klokken, først ut var Tyskland. Målet var å sørge for mer dagslys på de tidene av dagen man var aktiv. I løpet av årenes løp har sommertiden vært av og på, før EU i 1981 gjorde sommertiden permanent.

Mens våre naboland Sverige, Finland og Danmark følger EU, har Russland og Island kun én tid å forholde seg til.

Er du usikker på hvilken vei den skal stilles er det bare å tenke at klokka skal stilles mot årets sommer, altså tilbake.