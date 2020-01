Går tilbake på fergepriser etter sterke reaksjoner

Både i Nordland og Møre og Romsdal – fylkene som har flest fergesamband – har fergetakstene økt kraftig fra nyttår. I Nordland – som har 28 fergesamband – har prisene økt med mellom 20 og 40 prosent, melder NRK.

Prisøkningene gjelder også andre steder i landet, som i Troms og Finnmark, i Rogaland og på Vestlandet.

Snur

Men etter flere dager med mye press, sier fylkeskommunen i Nordland at de nå vil snu.

– Vi ser at dette er et opprør som engasjerer hele kystbefolkningen. Vi er nødt til å ta grep, selv om det er en kortsiktig løsning, sier fylkesråd for samferdsel, Bent-Joacim Bentzen (Sp) til NRK.

De vil derfor reversere noe av prisøkningen som kom ved nyttår. Dette vil skje så fort det lar seg gjøre.

Annonse

– Vi var klar over at en slik økning kom til å smerte, men jeg kan være ærlig på at det har vært mer smertefullt enn vi på forhånd var klar over. Men vi har forsøkt å gjøre det beste vi kan ut ifra den situasjonen vi er i.

En protestgruppe mot fergetakster i Nordland ble opprettet på Facebook 6. januar, men hadde allerede etter tre dager fått 18.000 medlemmer.

Dale vil ikke bryte inn

Detaljene for hvilke samband som får kutt i billettprisen er foreløpig ikke klart, skriver NRK.

– Vi ser på detaljene på takstene, men vi vil legge billettprisene på et nivå som er sammenlignbart med andre fylkeskommuner.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) har uttalt at han ikke vil gå inn å forsøke å styre fergetakstene.

– Å detaljregulere hvordan fylkeskommunen skal regulere sine takstsoner kan ikke jeg gjøre. Når det er fylkeskommunene som har ansvaret, så må de ta det ansvaret. Det er de som gjør prioriteringene, sier Dale.