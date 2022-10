Går i strupen på Nortura: – Det minner om gamle Sovjetunionen

Samfunnsøkonom ved BI, Ivar Gaasland, reagerer på at Nortura har vedtatt å øke kiloprisen på egg med 1 krone fra neste år samtidig som det produseres for mye egg.

– Dette er et planstatsregulert administrativt system à la gamle Sovjetunionen, sier Gaasland til Nettavisen.

– I sentraldirigerte markeder bestemmer man seg for priser og kvantumet man skal selge, slik man så i den tidligere kommunistiske Sovjetstaten, fortsetter han.

– Helt vanvittig

Gaasland peker på den siste prognosen for 2023 som viser at vil bli produsert et overskudd på 2600 tonn med egg.

Annonse

For å bli kvitt overskuddet av egg har også 13 eggprodusenter takket ja til 850.000 kroner for å stoppe produksjonen i minst ett år.

– Å betale bønder for å ikke produsere egg er helt vanvittig. Det er ressurssløsing deluxe! Egg som grisefôr avslører manglende respekt for mat. Det er nærmest uetisk, sier han til avisen.

Nortura svarer

Direktør for totalmarked kjøtt og egg i Nortura, Ole Nikolai Skulberg, rister på hodet av anklagene.

– Noen av eggene har dessverre blitt for gamle for konsum, og disse har gått til grisefôr, sier han til Nettavisen.

Skulberg svarer på hvorfor de velger å la eggene gå til grisene i stedet for å senke prisene.

– Bonden opplever betydelig økte kostnader, en prisøkning på 1 krone per kilo, dekker ikke hele kostnadsøkningen til bonden, påpeker han.