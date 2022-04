Går av som hærfører i Bunadsgeriljaen

Solvik startet folkebevegelsen for et trygt fødetilbud i 2019, i forbindelse med at fødeavdelingen i Kristiansund ble lagt ned.

– Jeg har vært drevet av en indre kraft og en sterk overbevisning om at vi en gang vil lykkes med å redde fødeavdelingen i Kristiansund og alle andre nedleggingstruede fødetilbud i landet. Jeg er stolt over det vi har fått til sammen. Stolt av å ha satt fødesaken på dagsorden og stolt av at Bunadsgeriljaen er blitt en del av norsk kvinnehistorie, sier hun i en pressemelding.

Les også: Ny tur til hovudstaden for å kjempe for fødeavdelinga

Endrer struktur

Samtidig endrer de struktur fra å være en frivillig forening til å bli en medlemsorganisasjon.

– Jeg fortsetter som medlem av Bunadsgeriljaen, og vil alltid støtte saken. Det er dessverre nødvendig at frivillige og organisasjoner fortsetter kampen for et bedre fødetilbud, forteller Solvik.

Annonse

– Selv om det burde være en selvfølge med trygghet for mor og barn. Ha trua, hold motet oppe, vi lykkes til slutt. Sammen har vi rodd langt. Nå går jeg i land og overrekker åra mi til nye krefter, fortsetter hun.

Nestleder overtar

Styreleder i Bunadsgeriljaen, Sindre Stabell Kulø, påpeker at de har hatt full tillit til Anja Cecilie Solvik, og at de respekterer hennes avgjørelse om å ikke fortsette.

7. april skal det avholdes et årsmøte i Kristiansund. Her skal det velges nytt styre og nye vedtekter.

Inntil videre overtar nestleder Marie Grødahl Brekkan som daglig leder for bevegelsen, opplyser Bunadsgeriljaen i pressemeldingen.