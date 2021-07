Gammel ulvelabb ble løsning på en cold case-sak i Sogndal

Skader på beitedyr ble rapportert i Leikanger kommune på Vestlandet høsten 2001. Skadene på dyra ble bekreftet av veterinær og var forårsaket av ulv. Fellingstillatelse ble utstedt.

Men ulven skal ha kort tid etter, svømt over Sognedalsfjorden, og ble ulovlig felt på Fimreiteåsen i Sogndal. Slik går ryktet i alle fall om Fimreiteulven.

Hannulv fra Sverige

Ryktet lot seg imidlertid aldri bekrefte. Men labben som nylig ble levert inn til Statens naturoppsyn bekrefter nå mysteriet.

– Den ga en fullstendig DNA-profil fra en hannulv som slektskapsanalyser viser ble født i Hasselforsreviret i Sverige, der det var yngling første gang i 2000. Og dermed har vi med DNA løst et 20 år gammelt mysterium, forteller Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

– Mottok etter en stund noe som kunne være en ulvelabb

Først etter 20 år kunne saken om de skadde beitedyra oppklares. Det skyldes at rovviltansvarlig i Statens naturoppsyn, Rein-Arne Golf tok kontakt med en sentral person i området med stort nettverk til folk som kanskje kunne kjenne til saken.

– Jeg informerte vedkommende om at dersom det var felt ulv på Fimreiteåsen høsten 2001, var i så fall saken nå strafferettslig foreldede. Vi ønsket nå bare å prøve å få bekreftet at det faktisk hadde dreid seg om ulv, og ikke en hund eller annet rovvilt. Jeg spurte derfor om det kunne finnes noen rester etter ulven, så man eventuelt kunne kjøre en DNA-analyse. Da mottok jeg etter en stund noe som kunne være en ulvelabb, sier Golf til rovdata.no.

Labben viste seg altså å stamme fra en ulv, og viser hvor effektivt DNA-analyser kan brukes. Ikke bare i overvåking av rovvilt, men også i uoppklarte saker.