Gammalt brød? Då kan du lage denne italienske favoritten

Det gamle surdeigsbrødet skal absolutt aldri kastast. Det kan bli krutongar, brødrasp, brødpudding, arme riddarar eller ostesmørbrød. Ja, det kan til og med gjærast saman med vatn og sukker til «kvas», ein syrleg og lett kolsyrehaldig drikk som er altfor lite utbreidd i Norden. Og har du ikkje surdeigsbrød, bruker du det brødet du har – vi snakkar trass alt om restemat her.

Min absolutte brødrest-favoritt er den italienske brødsalaten «panzanella». Denne salaten er eit ekstra godt bruksområde for surdeigsbrød, sidan krutongar av surdeig kan bli nesten litt for harde og sprø – slik at det kan ryke ei fylling om ein ikkje passar på. Men sidan panzanella krev at brødet blir vendt i ein dressing, blir krutongane heilt perfekte: litt sprø, litt seige, litt saftige og veldig gode!

Det har vorte mykje god hermetikk å ta av den siste tida. Mange vinbarar har nytta seg av det – hermetikken gjer det enkelt å servere snacks til vinen utan å ha ein kokk i bakhand. Godt brød og ein boks med ansjos, sardinar eller blåskjel frå ein god produsent kan vere alt som trengst.

Men den hermetikken står seg ekstra godt om ein bruker han i ein litt større rett. Heime kan du til dømes servere fersk mozzarella med nokre filet av ansjos og eit dryss finsnitta bladpersille, eller ei skive grilla brød med knust avokado, nokre dropar av ein siciliansk sitron og lubne filetar av sardinar i olje. Eller brødsalaten i oppskrifta denne veka. Perfekt til eit glas vin! Slike enkle småretter kan framheve eigenskapane til vinen, og når du treffer godt med kombinasjonen, kan du nyte opplevinga av mat og drikke som gjer kvarandre betre.

Eg lagar brødsalaten min veldig tradisjonell i smakane, veldig italiensk med andre ord. Det inneber tomat, basilikum, kapers, løk, olivenolje og kanskje noko mozzarella, ferskost eller riven parmesan.

Men sidan dette er å rekne som ein restesalat, kan du bruke kva du sjølv måtte ønskje å ete – eller å bli kvitt. Ein god variasjon kan vere nøttedressing av heile nøtter og nøtteolje saman med finhakka sjalottløk og god epleeddik. Eller du kan lage ein kvit dressing av rømme og blåmuggost, som blir nydeleg saman med både fugl, svin, druer og pærer. Uansett ingrediensar er det viktigaste å lage ein base som du vender dei sprø brødbitane i – det er der magien skjer!

Italiensk brødsalat med sardinar

Ingrediensar (2 personar)

1 boks sardinar

---

2 plommetomatar

1 kvitløkfedd

8 ms olivenolje

4 ms epleeddik

1 bunt basilikum

---

4 skiver gammalt surdeigsbrød

4 fedd kvitløk

solsikkeolje

salt og pepar

smør til steiking

---

4 ms ferskost

4 ms heilmjølk

1 liten bunt grasløk

---

1 hjartesalat

10 cherrytomatar

1 sjalottløk

Framgangsmåte

Del plommetomatar i grove bitar, og legg dei i ein eigna behaldar, til dømes eit litermål. Tilsett eit knust kvitløkfedd, basilikum, olivenolje og epleeddik, og bruk ein stavmiksar til å køyre blandinga til ein jamn og fin dressing. Smak til med salt og pepar.

Riv opp surdeigsbrødet i store bitar som blir lagde i ei eldfast form saman med nokre knuste kvitløkfedd, nokre dropar solsikkeolje og salt. Bak brødbitane i omn på 180 grader til dei er heilt sprø og gylne. Tida er avhengig av tjukna på krutongane, men ofte tek det cirka 15 minutt.

Røyr saman ferskost med mjølk, og vend inn finkuttet grasløk. Eventuelt kan du køyre dette saman til ein grøn ostekrem. Smak til med salt og sitronsaft.

Legg krutongane i ein blandebolle. Ta ut kvitløken, vend inn tomatdressingen.

Legg ei skei av ferskostkremen i botnen av ein djup tallerken. Topp med finsnitta hjartesalat, snitta løk, tomatar og krutongane. Topp til sist med sardinar og nokre blad med basilikum.