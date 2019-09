Gabon får norsk støtte til å bekjempe avskoging

Norge bidrar med 150 millioner dollar for å bekjempe avskoging i det afrikanske landet, der 90 prosent av territoriet er dekket av regnskog.

Det melder Central African Forest Initiative (CAFI), som ble startet av FN for å sette landene i regionen i kontakt med vestlige donorer.

Avtalen mellom CAFI og Gabon, som er den første såkalte resultatbaserte avtalen og har en varighet på ti år, tar sikte på å redusere Gabons klimagassutslipp fra avskoging.

– Den nye avtalen med Gabon er et gjennombrudd i arbeidet for å ta vare på verdens nest største regnskog i Sentral-Afrika. Gabons ambisjoner er høye. Gjennom denne avtalen vil vi bidra til at de kan nå målet om å ta vare på 98 prosent av regnskogen – som er like stor som hele Storbritannia, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Ledende rolle

Gabon har spilt en ledende rolle i Sentral-Afrika for å bevare sin regnskog som utgjør 12 prosent av regnskogen i Kongobassenget. Blant annet er det opprettet 13 nasjonalparker som dekker 11 prosent av landets territorium.

Den tropiske regnskogen i Sentral-Afrika er verdens nest største etter Amazonas i Sør-Amerika. 60 prosent av de gjenværende skogelefantene i Afrika lever i Gabons del av regnskogen, noe CAFI sier er en klar indikasjon på godt skogvern.

En større skandale som gjaldt omfattende hogst av den tropiske vedsorten kevazingo, førte til at landets visepresident ble avsatt, og at den britiskfødte miljøaktivisten Lee White ble utnevnt til skogminister.

Viktig regnskog

– Regnskogen i Sentral-Afrika er avgjørende for nedbør, matproduksjon og levekår i hele regionen. Dette, kombinert med de enorme karbonlagrene, gjør det viktig for hele verden å bevare denne skogen, sier Elvestuen.

Han sier han håper avtalen med Gabon også vil bidra til å styrke samarbeidet mellom og med de andre landene som deler regnskogen i Sentral-Afrika.

