Fyrstasjonen på Lista og landskapet rundt

Nationen bringer for sekstende år på rad fotografier av norske landskap før og nå. Bildene er fra Norsk institutt for Bioøkonomi (NIBIO) sitt prosjekt «Tilbakeblikk – norske landskap i endring». Bildene gjengis med tillatelse fra NIBIO og deres ulike samarbeidspartnere.

Da isen over Norge smeltet, var det Lista som først ble isfritt. Det ble dermed også vårt«eldste» landstykke. Likevel er nok Lista mest kjent og beryktet for skipsleia gjennom et særlig værhardt farvann, der hundrevis av båter har strandet eller gått ned i dypet.

Krav om fyrtårn på Lista økte etterhvert, og 10. november 1836 sto både fyr og vokterbolig med tilhørende uthus omsider ferdig. Heller ikke det var nok, for allerede 16. september 1853 ble lys fra to nye og identiske fyr tent.

Da ruvet tre majestetiske fyrtårn på 39 meter sammen på Lista, i 20 år, før utviklingen foreldet denne treenigheten. Da var nemlig fyrenes blinketeknologi kommet så langt at bare ett fyr ville oppfylle båtenes lys- og sikkerhetsbehov. I 1873 ble to av tårnene fjernet.

I 2020 ser bildet ganske annerledes ut. Blant annet er selve fotoståstedet inne i et granplantefelt, mens rundballer med plast kan ses der det gamle uthuset engang sto. Selve fyrstasjonen, det vil si, med bygninger, anlegg, og uteområdet, er nå fredet og grenser i tillegg opp mot Listastrendene naturvernområde.