Fylkestopp i MDG melder seg ut

– Jeg er ikke mobbet ut, men av hensyn til velgerne har jeg bestemt meg for å melde meg ut, sier John John Bruseth til NRK.

Sist uke meldte NRK at medlemmer i partiet mente at Bruseth burde ekskluderes, fordi han er for gigantprosjektet Nordøyvegen i kommunene Sandøy og Haram. Han har blant annet blitt kalt «Judas».

Tirsdag kom Bruseth sine motstandere i forkjøpet. Han stiller som uavhengig representant i fylkestinget ut perioden.

– Det er vemodig. Jeg var jo med på å starte opp MDG i Møre og Romsdal. Men i MDG er det slik at vei er dumt. Nå skal jeg heie fram Nordøyvegen, sier Bruseth.

Fylkesleder Knut Iversen Foseide i MDG legger ikke skjul på at resten av fylkesstyret er uenige med Bruseth om Nordøyvegen. Ifølge fylkesrådmannen kan prosjektet koste 5,6 milliarder kroner.

– Men det er synd for oss å miste fylkestingsrepresentanten vår. Da mister vi muligheten til å påvirke med politikken vår, selv om John John har sagt han vil jobbe videre for miljøsaker i fylkestinget som uavhengig representant, sier Foseide.

Han presiserer at han ikke synes det er greit at medlemmer i partiet har sendt hetsende meldinger til Bruseth.

