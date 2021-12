Fylkestinget vedtok folkeavstemning om Innlandets fremtid

Det var stemmen til Arbeiderpartiets Erik S. Winther som ble utslagsgivende i fylkestinget onsdag, skriver NRK.

Den rådgivende folkeavstemningen skal holdes før fylkestinget foretar et endelig vedtak om å søke om deling av Innlandet i februar. Særlig Senterpartiet har gått i bresjen for at man skal gå tilbake til de to gamle fylkene Hedmark og Oppland.

Arbeiderpartiet har på sin side lagt lokk på diskusjonen, men Winther så bort fra partipisken og førte dermed til at det ble 29 mot 28 stemmer for folkeavstemning.

En rådgivende folkeavstemning betyr at fylkestinget ikke er forpliktet til å følge flertallet i avstemningen.

