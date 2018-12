Fylkestinget i Sogn og Fjordane vil overføra kraftaksjar til kommunane

– Dette er eit viktig retningsval fylkestinget har teke om korleis ein vil gå fram for å sikra at kraftverdiane som er skapt i fylket kan bli verande i Sogn og Fjordane i framtida, seier fylkesordførar Jenny Følling i ein kommentar på nettsidene til fylkeskommunen.

Det har lenge vore strid mellom Sogn og Fjordane fylkeskommune og Hordaland fylkeskommune om kva som skal skje med kraftverdiane i Sogn og Fjordane Energi når dei to fylkeskommunane blir slegne saman til eitt fylke.

Vedtaket til fylkestinget i Sogn og Fjordane føreset ei rettskraftig avgjerd om at overføringa til kommunane i Sogn og Fjordane ikkje utløyser forkjøpsrett for Bergenshalvøen kommunale kraftselskap (BBK) som er den nest største eigaren i Sogn og Fjordane Energi og som meiner dei har forkjøpsrett til aksjane.

Saka har tidlegare vore behandla i Sogn og Fjordane tingrett. Retten meinte at Sogn og Fjordane fylkeskommune kan overdra kraftaksjane til kommunane utan at dette utløyser forkjøpsrett for BKK, men BKK har anka saka til Gulating lagmannsrett.

Vedtaket til fylkestinget i Sogn og Fjordane om å overføra kraftaksjane til eigne kommunar vekkjer sterke reaksjonar i Hordaland.

– Når Sogn og Fjordane har valt å tøya strikken så langt, så må dei ikkje bli overraska over om det kjem ein motreaksjon, seier fylkesvaraordførar Pål Kårbø (KrF) i Hordaland til Bergens Tidende.

Han leidde forhandlingsdelegasjonen til Hordaland som på nyåret i fjor blei samde med Sogn og Fjordane om ein intensjonsavtale for samanslåing. I avtalen blei det ifylgje BT vedteke at Sogn og Fjordane skulle få behalda inntil 1,5 milliardar kroner av kraftverdiane i eit eige fond.

