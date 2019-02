Fylkessamanslåing til 87 millionar kroner

I 2018 blei det brukt 25 millionar kroner i samband med fylkessamanslåinga, og i år er det venta at det skal gå med 46 millionar kroner, skriv Firda.

Etter 2019 er det venta at den siste delen av meirkostnadene, på 15,9 millionar, vil kome, fortel Rune Haugsdal, som er prosjektleiar for fylkessamanslåinga. Torsdag blir oversynet for utgiftene lagt fram for Fellesnemnda for samanslåinga.

I fjor var meirkostnadene knytt til arbeidet med å finne nytt fylkesvåpen, rekruttering av ny fylkesrådmann, politiske møte, samlingar, konsulenttenester og IKT.

IKT-kostnadene er venta å auke fram til samanslåinga 1. januar 2020.

Blant anna fordi ingen skal miste jobben, ventar ikkje Haugsdal nokon økonomisk vinst med det første. Vinsten ligg i at dei får enklare rutinar, seier han til avisa.

– Talet overraskar meg ikkje, men eg har respekt for at det er mange kroner. IKT-kostnadane er høgare enn vi rekna med. På den andre sida handlar dette om investeringar for framtida.