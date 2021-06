Fylkesrådslederen i Troms og Finnmark krever offentlig drift av ambulanseflytjenesten

Rapporten fra Helsetilsynet ble offentliggjort mandag og konkluderer med at ambulanseflytjenestene i Nord-Norge er uforsvarlige.

– Slike ord skremmer meg, sier fylkesrådsleder i Troms og Finnmark, Bjørn Inge Mo (Ap) i en pressemelding.

Helsetilsynet kom fram til at pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp har fått forsinket transport til forsvarlig behandlingssted, og at det er faktorer innenfor tjenestens kontroll som har bidratt til forsinkelsene.

– De regionale helseforetakene har dermed ikke sørget for at pasienter i Nord-Norge med behov for øyeblikkelig hjelp tilbys forsvarlige, koordinerte og helhetlige ambulanseflytjenester, skriver de i rapporten.

Mo mener at de funnene som kommer fram i Helsetilsynets rapport, understreker hvor viktig det er med klare ansvarslinjer i luftambulansetjenesten og at dette best kan ivaretas om staten tar over driften.

– Fylkestinget i Troms og Finnmark er samlet denne uka, og jeg håper at et samlet fylkesting vil stille seg bak høringssvaret der fylkesrådet anbefaler offentlig drift av luftambulansetjenesten, sier Mo.

