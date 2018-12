– Full seier for norske arbeidstakere

– Dette er en svært gledelig dom, som er avgjørende viktig for både våre medlemmer og flyvende personell, og for fortsatt å kunne bevare norske arbeidsplasser, sier forbundsleder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund i en pressemelding.

Fullt medhold

1. juli 2016 innførte staten endringer i utlendingsforskriften. Begrunnelsen var at det var nødvendig for Norge å overholde sine internasjonale forpliktelser, og å endre utlendingsforskriften for at denne skulle samsvare med grenseforordningen.

LO, Norsk Flygerforbund og Norsk Kabinforbund har fått fullt medhold i ankesaken mot staten om at det ikke er motstrid mellom utlendingsforskriften og grenseforordningen i saken om å åpne for tredjelandsborgere på norskregistrerte fly.

– Denne dommen viser at LO hadde helt rett i sin kritikk av regjeringen. Det var ingenting i EØS-avtalen som tilsa at man måtte åpne for ansettelse av tredjelandborgere i luftfarten, sier Peggy Hessen Følsvik, 1. nestleder i LO.

Lagmannsretten slår enstemmig fast at Schengens grenseforordning er feiltolket, og at regjeringen feilaktig har lagt til grunn at Norge var tvunget til å åpne for tredjelandsborgere på norske fly.

Lagmannsrettens dom slår også entydig fast at det ikke var nødvendig å endre utlendingsforskriften.

– Dytter regelverket foran seg

– Her presset Norwegian regjeringen til å endre utlendingsforskriften med å true med søksmål. Så følger regjeringen på og sender forskriften på høring med den forklaring at det var i strid med Schengens grenseforordning, legger hun til.

Yngve Carlsen mener dommen er et klart eksempel på at regjeringen ikke utnytter handlingsrommet i EØS-avtalen, men dytter regelverket foran seg for å gjennomføre Høyre- og FrP-politikk.

– Nå må det bli en reell politisk debatt om Norge skal åpne for tredjelandsborgere på norskregistrerte fly, sier Carlsen videre.

– For våre medlemmer er dette en svært viktig dom, som sier at man feilaktig har lagt til grunn at norsk personell kan byttes ut med tredjelandsborgere, sier Elin Roverudseter i Norsk Kabinforbund.

De tre forventer nå at regjeringen endrer forskriften tilbake, i tråd med hva daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen uttalte om at dersom rettsvesenet kom frem til at det ikke er motstrid mellom grenseforordningen og utlendingsforskriften, så ville den endre forskriften.