Full CO2-kompensasjon for Norske Skog Saugbrugs

Klima- og miljødepartementet har vedtatt at papirfabrikken Saugbrugs i Halden skal gis kompensasjon fullt ut, noe som betyr at selskapet vil få ekstra utbetalinger på omtrent 31 millioner kroner i 2019, 82,5 millioner kroner i 2020 og estimert 120 millioner kroner i 2021.

– Dette er et svært gledelig budskap, og jeg vil gi honnør til regjeringen som her har utnyttet det juridiske handlingsrommet til å gi en av verdens mest klimavennlige papirfabrikker CO2-kompensasjon på lik linje med øvrig kvalifisert industri, sier styreleder og konsernsjef i Norske Skog Sven Ombudstvedt.

CO2-kompensasjon er støtte til konkurranseutsatt industri som trenger mye strøm. EUs klimakvotesystem har ført til økte strømpriser i Europa, inkludert Norge. CO2-kompensasjonen skal motvirke såkalt karbonlekkasje – altså at industri flytter ut av Europa til land som har billigere strøm fordi de har en mindre ambisiøs klimapolitikk.

– Ved å gi full kompensasjon gjør vi det enklere for Saugbrugs å hevde seg som en grønn bedrift. Saugbrugs har med hjelp fra Enova gjort store investeringer i miljøvennlig teknologi de senere årene og er en bedrift som viser vei i det grønne skiftet, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) i en pressemelding.

Annonse

Norske Skog Saugbrugs AS har mottatt redusert CO2-kompensasjon siden 2013 fordi kompensasjon ikke gis fullt ut til bedrifter som hadde strømavtaler som var inngått før innføringen av EUs kvotesystem. Klima- og miljødepartementet har nå vurdert grunnlaget for reduksjonen på nytt for årene 2018–2020 etter at Norske Skog-konsernet gikk konkurs i slutten av 2017.

– Det er bra at vi har funnet en løsning for Norske Skog Saugbrugs. Det er avgjørende at eksportindustrien vår må være konkurransedyktig, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

I vedtaket tas det forbehold om at Stortinget må samtykke til å bevilge ekstra midler til CO2-kompensasjon.

(©NTB)