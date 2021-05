Fugleinfluensa skaper eggmangel i Sverige

Det er ikke bare i Norge at utbruddet av fugleinfluensa har fått konsekvenser. Sverige har det siste halvåret hatt det største utbruddet av fugleinfluensa noensinne, skriver SVT.

Ifølge den svenske statskanalen har den smittsomme virussykdommen ført til et høyt antall slaktede kyllinger, mangel på egg og store økonomiske tap for flere selskaper.

Også Sveriges Radio skriver at det er mindre egg enn vanlig i butikkhyllene.

– Vi kommer til å ha egg fremover, men det blir kanskje ikke det samme utvalget som før. Vi skal forsøke å ta hånd om det. Det har gått bra hittil, sa butikksjef Johan Blixt hos dagligvarebutikken Ica i Hjo i Sverige til radiokanalen forrige uke.

For å stoppe spredningen av fugleinfluensa ble svenske fjørfe satt i karantene i november i fjor. Dette gjaldt alt fra hobbyfjørfehold til store anlegg. Men for et par uker siden ble smitteverntiltakene senket og fjørfe til hobbybruk fikk slippe ut.

Her hjemme i Norge håper Mattilsynet å kunne oppheve portforbudet for fjørfe 1. juni.