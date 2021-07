Fugleinfluensa påvist på Østlandet. Mattilsynet utvider portforbud

Tre grågjess ble i slutten av juni, funnet i havnebassenget i Son. Alle tre med symptomer på fugleinfluensa. De ble prøvetatt 30. juni. Veterinærinstituttet har nå bekreftet diagnosen. Det ble også påvist fugleinfluensa hos to svaner og en ærfugl i Holmestrand kommune tidligere i juni.

Innfører portforbud

Mattilsynet har derfor innført portforbud for fjørfe og andre fugler holdt i fangenskap for å hindre smitte fra villfugl. Det betyr at dyrene skal holdes innendørs eller inngjerdet og under tak ute for å hindre at de blir smittet.

Disse stedene har portforbud: Vestfold og Telemark fylke: Kragerø, Bamble, Skien, Siljan, Porsgrunn, Larvik, Sandefjord, Færder, Tønsberg, Holmestrand, Horten, Drangedal. Viken fylke: Drammen, Lier, Asker, Bærum, Lørenskog, Rælingen, Lillestrøm, Enebakk, Nordre Follo, Nesodden, Frogn, Ås, Indre Østfold, Vestby, Moss, Våler, Skiptvet, Rakkestad, Aremark, Marker, Halden, Sarpsborg, Hvaler, Fredrikstad og Råde.

Flere ville fugler i området har vist tegn på sykdommen, skriver Mattilsynet på deres nettsider. Fugleinfluensa er en alvorlig og svært smittsom sykdom.

Annonse

Det er derfor viktig å følge smitteverntiltak for å hindre smitte til fjærfehold, hobbyhøns og tamme fugler.

Ber folk ikke mate fugler

Mattilsynet fraråder nærkontakt med ville fugler i området. Det er for å begrense mulig smitte. Det betyr å ikke mate ville fugler i parker og ved innsjøer, fordi det fører til at fuglene samles på små plasser og lettere sprer smitte seg imellom. Unntaket er ved faste steder der fuglene er vant til at mating foregår, der kan man fortsatt mate fugler.

Det er få kjente tilfeller av smitte fra fugl til mennesker med dette viruset, opplyser Mattilsynet. Smitterisikoen til mennesker er derfor liten.

Hvis du ferdes langs sjø og vann, eller våtmarksområder ber Mattilsynet om at du informerer dem ved funn av syke eller døde fugler.