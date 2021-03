Fugleinfluensa påvist i Viken

For første gang under det pågående utbruddet av fugleinfluensa er viruset påvist på Østlandet.

Det første tilfellet knyttet til Østlandet er påvist hos en kanadagås i Sarpsborg, melder Mattilsynet og Veterinærinstituttet.

I november 2020 ble det for første gang påvist høypatogen fugleinfluensa i Norge. Siden den gang er det påvist 29 tilfeller.

Tidligere er det påvist fugleinfluensa i Rogaland, Vestland, og Agder.

Det er innført portforbud i alle fylker sør for Nordland, skriver Mattilsynet. Det innebærer at alle tamfugler skal være under tak, for å hindre smitte fra ville fugler.

