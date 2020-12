Fugleinfluensa påvist hos fugl i fuglepark i Hå kommune

Parken blir ikke stengt fordi det er farlig for mennesker å oppholde seg der, men for å skape ro for syke og ville fugler i parken, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

Dette er det tredje tilfellet av fugleinfluensa som er påvist i Rogaland i løpet av en knapp uke.

– Risiko for smitte til mennesker vurderes av Folkehelseinstituttet som svært lav, sier seksjonssjef dyrehelse Ole-Herman Tronerud i Mattilsynet.

Leder for teknisk drift i Hå kommune, Hermund Haugland, har forståelse for at mange vil savne muligheten til å ta turen til fugleparken, som ligger på Nærbø.

– Det er flere syke fugler i parken, og det er viktig at disse får ro og hvile, sier han i pressemeldingen.

Fugleparken er en sentrumspark med masse påfuglar og yrende fugleliv. Jæren er landets mest fugletette område - også når det gjelder fjørfehold.

Rundt 30 prosent av alle landets kyllinger og verpehøner har tilhold i Rogaland, primært på Jæren.