– Vi forventer at ville fugler som trekker mellom Europa og Norden på høsten kan ha med seg fugleinfluensasmitte. Det er nå ekstra viktig at du som dyreeier, uansett om du har mange eller få fugler, gjør tiltak for å hindre at fuglene dine blir smittet, sier Ole-Herman Tronerud, fagdirektør i Mattilsynet, i en pressemelding.

Det er funnet fugleinfluensa hos ville fugler i Europa og Asia, samtidig som det er utbrudd i fjørfebesetninger i blant annet Danmark, Tyskland og England.

Godt smittevern er viktig for å forhindre smitte, skriver Mattilsynet. Fjørfeprodusenter må derfor passe på at fuglene deres verken har direkte eller indirekte kontakt med ville fugler.

Fugleinfluensa er en meldepliktig sykdom, og Mattilsynet ber fjørfeprodusenter kontakte veterinær dersom de oppdager følgende:

– Økt dødelighet i flokken

– Fall i eggproduksjon

– Redusert fôr- og vannforbruk

– Generelle adferdsendringer i flokken

Kan bli innført portforbud på kort varsel

– Alle som har fjørfe må være forberedt på at det igjen kan bli nødvendig å innføre portforbud for å beskytte tamfugler som vanligvis holdes utendørs, mot smitte. Vi oppfordrer til å tenke igjennom hvordan dette kan gjøres på en best mulig måte i ditt fjørfehold slik at du både beskytter dyrene mot smitte, og samtidig sørger for god dyrevelferd for dyrene dine, sier Tronerud.

Mattilsynet følger nøye med på utviklingen av fugleinfluensa hos ville og tamme fugler i Europa, og smitteforebyggende tiltak kan bli innført på kort varsel, forklarer han. Det er nå innført portforbud i Danmark og deler av Sverige.

Alvorlig sykdom og død hos smittede fugler

Utbrudd i fjørfehold vil oftest føre til alvorlig sykdom og død hos smittede fugler. Alle dyr i det smittede fjørfeholdet vil bli avlivet og det vil bli lagt restriksjoner på fjørfehold i et større område rundt, heter det i pressemeldingen. I tillegg står det følgende:

"I 2020/2021 opplevde vi en av de største og mest ødeleggende fugleinfluensaepidemiene som noensinne har vært i Europa, og høypatogen fugleinfluensa (HPAI) ble for aller første gang påvist i Norge. Det ble funnet fugleinfluensa på flere titalls ville fugler spredt i Sør-Norge, hovedsakelig i Bergens-området, Jæren og områder rundt Oslofjorden. I Norge unngikk vi heldigvis smitte til tamfugl bortsett fra til en fuglepark i Rogaland."

– Utbruddene i andre land i Europa, inkludert Sverige og Danmark, førte til massedød og avliving av flere millioner tamfugler. Vi håper at godt smittevern vil gjøre at vi unngår dette i Norge, sier Tronerud.

Meld ifra om døde fugler

Mattilsynet oppfordrer alle som ferdes langs sjø og vann og i våtmarksområder om å varsle ved funn av sjuke eller døde fugler av disse artene:

– Andefugler (ender, gjess og svaner)

– Måkefugler

– Vadere

– Rovfugler (spesielt ørn og musvåk)

– Åtseletere (kråkefugler)

Å melde ifra kan hjelpe Mattilsynet med å oppdage smitte på et tidlig tidspunkt. Det er viktig at du kan oppgi nøyaktig hvor fuglen er funnet og hvor den kan hentes, skriver de.