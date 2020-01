Fugleekspert ber folk slutte å mate ender med brød

Annonse

– Brød er junkfood for vassfuglar. Undersøkingar har vist at fuglar som blir mata, blir mindre aktive og berre ligg på vatnet. Dei som finn mat sjølve, har betre helse, fortel Billing. Fuglane kan også få fysiske defektar av feilernæring, som dårlegare utvikling av skjelettet., seier fugleekspert og leiar for Norsk Ornitologisk Forenings avdeling i Oslo og Akershus, Håkan Billing, til NRK.

Han ber difor folk om å la fuglane finne sin eigen mat. Ender og svaner et blant anna vassplanter, frø, insekt og blautdyr.