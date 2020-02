Fryktet kollaps i septiktank – beboere på gården evakuert

Nødetatene rykket ut med full styrke, og fire beboere ble evakuert fra gården i frykt for at tanken skulle kollapse.

Det lakk om lag 100 liter i minuttet fra septiktanken, som inneholdt 2.500 kubikkmeter grisegjødsel. Septikbiler ble kalt inn for å tømme tanken.

Utslippet nådde det nærliggende Nordåsvannet, og kommunen, samt Fylkesmannens miljøvernavdeling i Rogaland, ble varslet.

– Faren for at den skal kollapse og danne en «flodbølge» av gjødsel er ikke lenger aktuell. Evakuerte beboere har fått anledning til å komme tilbake til gården, opplyste politiet like før 20.30-tiden.