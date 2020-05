Frykter mer plast i naturen under koronakrisen

WWF frykter stans i avfallshåndtering, lav oljepris som gjør det billigere å produsere ny plast og økt forbruk av engangsplast, fører til mer plast i naturen under koronakrisen.

– Dette understreker hvor viktig det er å få på plass en global avtale mot plastforsøpling, som ansvarliggjør plastprodusentene og øker innsatsen for å utvikle ansvarlige og effektive avfallshåndteringssystemer, fastslår Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond i en pressemelding.

Blant annet har årets Strandryddeuka blitt flyttet til høsten på grunn av kronautbruddet. Hold Norge Rent har også bedt om at ryddeaksjoner avlyses eller utsettes, til mer informasjon kommer fra myndighetene 15. juni.

"Det er selvsagt mulig å rydde innenfor myndighetenes råd, men Hold Norge Rent ber alle om å respektere eventuelle beskjeder fra avfallsselskap og kommuner om begrenset eller ingen kapasitet til å håndtere eierløst avfall i denne perioden", skriver Hold Norge Rent på sine nettsider.

Mye plast i helsesektoren

Innen helsesektoren brukes det nå mer engangsutstyr, mye laget av plast. WWF mener det er avgjørende at denne plasten må håndteres på en ansvarlig måte etter bruk.

– Vi ser likevel med enda større bekymring på at plastprodusenter i enkelte land bruker krisen til å spre feilinformasjon om flerbruksprodukter for å bekjempe forbud mot engangsprodukter, som plastbestikk, sugerør og q-tips, advarer Andaur.

– Vi bør se på hvordan vi kan utvikle flergangsprodukter innenfor helsesektoren – f.eks. smitteverndrakter. Men det er avgjørende at det er smitterisikoen som bestemmer om en skal bruke engangsplast eller flergangsprodukter.

Organisasjonen vil derfor ha på plass tre løsninger for å få gjort noe med plastforsøplingen:

En bindende internasjonal avtale mot utslipp av plast globalt, økt finansiering av avfallshåndteringssystemer i utviklingsland og et effektivt produsentansvar for alle sektorer her hjemme.

Ber folk droppe rydding

I Fredrikstad og på Hvaler pleier Kystlotteriet å sørge for at strendene ryddes for søppel. Rådgiver i Kystlotteriet, Sten Helberg, har tidligere bedt folk droppe ryddingen inn til videre.

– Det er litt trist, for det har vel knapt vært mer søppel før enn det er nå. Men alt det andre må jo komme før rydding nå, har han tidligere sagt til Fredriksstad Blad.

Også rådgiver i Oslofjorden Friluftsråd, Nicolay Moe, har oppfordrer folk til å droppe all rydding.

– Vi vet at det er en del rydding som gjøres av enkeltfamilier og enkeltpersoner, og det er for så vidt greit – men det er ikke noe vi går ut og oppfordrer til, har han sagt til avisa.