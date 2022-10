Frykter framtida til ungdomsprosjekt i landbruket

– Prosjektet ble startet med formålet om å øke rekrutteringen av unge inn i landbruket. Mye har skjedd over de siste 20 årene, men en ting er sikkert, og det er at vel over 1000 gårdsbruk har blitt omsatt gjennom prosjektet. Og siden starten har vi vært helt avhengig av den årlige potten vi får fra Landbruks- og matdepartementet.

Det sier prosjektleder Ole Dolmseth.

Prosjektet ble startet som et samarbeid mellom Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Natur og Ungdom og Bygdeungdomslaget for 22 år siden. De har årlig fått overført 250.000 kroner over statsbudsjettet til å dekke lønnskostnader, arrangementer og drift av nettstedet gardsbruk.no.

Men regjeringen foreslår i statsbudsjettet å redusere overføringen til 78.000 kroner. Det er ifølge prosjektlederen ikke nok til å opprettholde drifta.

– Gardsbruk.no har vært mye av kjernen til prosjektet, det er som regel nettsiden prosjektet er kjent for. Her drives det kjøp og salg av gårdsbruk, med hovedkriterie om at gårdsdriften skal videreføres. Det er mange som vil komme seg inn i landbruket, men da er det essensielt at vi har tjenester som tilrettelegger for dette, sier Dolmseth.

– Det kom som et stort sjokk. Et prosjekt som dette er ikke bare viktig for oss unge, men det er kritisk hvis vi skal sikre norsk selvforsyning av mat og få satt våre landbruksareal i drift, sier prosjektlederen.