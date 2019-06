Frykter brist i annet høydebasseng i Askøy

Askøy kommune frykter at det kan være en brist i et annet høydebasseng ved Kleppe vannverk.

– Dette er ikke tilfredsstillende. Dette er en barriere som ikke er god nok, og det må vi bare ta til etterretning. Så får vi vurdere hvordan dette kan ha påvirket det smitteutbruddet som vi står midt oppe i, sier varaordfører Bård Espelid i Askøy til VG mandag. Han legger til at saken vil bli fulgt opp tirsdag.

Espelid sier Vann og Avløp i Askøy kommune ikke var klare over bristen før VG dokumenterte den.

– Det er svært uheldig, for her kan det komme inn da eksempelvis dyr, og dette er en brist vi burde oppdaget selv, etter min mening, opplyser Espelid til TV 2.

Han sier imidlertid at det har blitt gjort ukentlige målinger i høydebassenget, og at ingen av disse målingene har indikert at bassenget har vært infisert.

Annonse

Det er allerede påvist E.coli i det avstengte høydebassenget på Øvre Brekke, og etter at kommunen tok dette ut fra vannettet har vannkvaliteten bedret seg noe.

– Det svekker ikke mistanken om at smittekilden er dette bassenget, sa Espelid til NRK tidligere mandag.

Askøy kommune opplyser mandag kveld at de ikke har funnet E.coli i ledningsnettet.

Vannet er imidlertid ikke friskmeldt, og kokepåbudet er fortsatt gjeldende.

En ett år gammel gutt fra Askøy døde av tarminfeksjon onsdag i forrige uke. Det er fortsatt ikke bekreftet om dødsfallet kan knyttes til smitte fra drikkevannet i Askøy.

(©NTB)