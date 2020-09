Fryktar tusenvis av indiske bønder har tatt sitt eige liv under korona

I India har talet på menneske som har hatt sitt eige liv vore høgt lenge. Det er anslått at over 10.000 bønder og arbeidarar i landbruket tok sitt eige liv i 2019. I tillegg er det framleis ulovleg å ta sitt eige liv i India, så tala kan vere underrapporterte. No har det kravd enda eitt liv, skriv NYT.

– Det var dette vi frykta, seier Raphal Singh. Han mista faren til sjølvmord denne våren.

Far hans, Randhir Singh, tok livet sitt i mai, etter at koronaen førte til at han mista ekstrajobben som bussjåfør. Ein ekstrajobb har vore naudsynt, sidan kostnaden for å drive bomullsåkeren har vore høgare enn inntekta.

Vikas Rawal er økonomiprofessor på Jawaharlal Nehru University i New Delhi, og har brukt dei siste 25 åra på å studere landbruket i India. Han fryktar at tusenvis av menneske som lev og bur på gardar i India, har tatt sitt eige liv dei siste månadane.

– Det er vanskeleg å seie nøyaktig kor mange på grunn av underraporteringa, og media har ikkje kome seg ut i distrikta på grunn av nedstenginga, seier han.

Norske bønder er meir utsett enn andre yrkesgrupper

Utfordringane i India er òg høgst aktuelle her i landet. Forsking viser at norske bønder er meir utsett for å slite med psykisk helse, enn andre yrkesgrupper.

Kommentator i Aftenposten, Joacim Lund, har òg skrive om temaet. Han dreg fram fordelane ved å vere sjølvstendig næringsdrivande, men òg ulempene som følger med.

«Når du rammes av flom det ene året og tørke det neste og innser at det som var sjeldne somre i fortiden, vil være vanlig i fremtiden. Eller når du opplever ikke å bli verdsatt av resten av samfunnet på grunn av polariserte debatter om klima, dyrevelferd og rovdyr», skriv han i ein kommentar.

Han snakkar òg om at det blir stadig lenger avstand mellom gardane, og at det er færre å lene seg på. Sidan 1950-talet har det i snitt blitt lagt ned sju gardsbruk i Norge, kvar dag.

«I dag finnes det bygder der det bare er én gård igjen. Da er det ingen å diskutere fag med. Ingen som ser når du sliter. Ingen å dele bekymringer med. Og bekymringer er det nok av i bondeyrket», skriv han.

Verdsdagen for sjølvmordsforebygging

Verdsdagen for sjølvmordsførebygging er 10. september. Torsdag la statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie fram regjeringas handlingsplan for førebygging av sjølvmord.

– Det er behov for meir førebygging, og vi må finne ut korleis det kan bli forhindra. Vi skal starte ein pilot for å kartlegge korleis sjølvmord skjer, både innanfor og utanfor helsevesenet, seier Høie under pressekonferansen.

Regjeringa skal løyve 10 millionar til ei kampanje for å få fleire til å oppsøke hjelp. Høie seier han håper denne når spesielt ut til menn, som er overrepresenterte på statistikken.

– Kvar einaste gong eit menneske tek sitt eige liv, er det ei stor tragedie. For han eller ho som opplevde livet så tungt og mørkt at å forlate det, verka som ei løysing, for familie og vener som står att i sjokk og sorg, sa statsminister Erna Solberg.

I 2018 var det 674 nordmenn som tok sitt eige liv. Regjeringa innfører ein nullvisjon for sjølvmord i Norge.

– Arbeidet med å førebygge sjølvmord høyrer heime i alle sektorar. Det viktigaste arbeidet skjer andre stadar enn i helse- og omsorg. Det skjer i inkluderande lokalsamfunn, trygge arbeidsplassar og barnehagar og skular der alle barn blir sett og høyrd, seier helse- og omsorgsminister Bent Høie.