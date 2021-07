Fryktar for framtida til kjæledyr etter gjenopning

– Vi fryktar at dumping kan bli ein negativ konsekvens når samfunnet no opnar opp igjen, seier veterinær og fagleg leiar i organisasjonen NOAH – for dyrs rettigheter, Siri Martinsen, til NRK.

Sommaren er generelt ei utsett tid for mange kjæledyr. Mange opplever då at eigarane deira ikkje lenger vil ha noko med dei å gjera, noko som kan få katastrofale følgjer for dyra.

Denne sommaren fryktar dyrevernsorganisasjonar at problemet blir ekstra stort, sidan mange skaffa seg kjæledyr under pandemien.

– Sjølv om det finst mange gode heimar for familiedyr i Noreg, finst det også mange dårlege. Det er ein del som ikkje burde hatt dyr som tenkjer at det er morosamt i ein periode, men som ikkje ser at det er eit levande individ ein har fått i familien, seier Martinsen.

