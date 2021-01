Frps og KrFs velgere mest skeptiske til koronavaksinen

En undersøkelse som Helsedirektoratet gjorde i første uke av januar viste at 83 prosent er positive til å ta koronavaksinen. Dette er 10 prosentpoeng mer enn det tall fra Institutt for samfunnsforskning (ISF) viser. Der svarer 73 prosent at de er positive, skriver Vårt Land.

I ISF-undersøkelsen framgår det også at velgerne til spesielt Frp og KrF er skeptisk til å ta vaksinen.

– Det er en større andel som totalt avviser vaksine i Frp og KrF. De ønsker ikke å ta vaksinen, og for noen kan det virke som det er en politisk protest. Mange av dem som ikke vil ta vaksine er også imot smitteverntiltakene, sier Dag Wollebæk, en av forskerne bak rapporten fra ISF.

Annonse

I Frp er det 26 prosent som svarer at det er «nokså usannsynlig» eller «svært usannsynlig» at de vil ta vaksinen, mens i KrF er det 36 prosent som svarer det samme. Til sammenligning er det 20 prosent i Rødt og Sp som svarer det samme, og 14 prosent i MDG. I Ap er andelen 12 prosent, i Høyre 11, i SV 8 og i Venstre kun 2 prosent.

ISF gjør oppmerksom på at andelen KrF-velgere som har svart i undersøkelsen er veldig lav.

Samlet sett er det kun 8 prosent som sier det er «svært usannsynlig» at de vil ta vaksinen. Mange av disse har det til felles at de har liten tillit til myndighetene, at de mener situasjonen rundt viruset er overdrevet og at de forholder seg til alternative medier.

(©NTB)